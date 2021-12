Hasta el 31 de diciembre, las mipymes, monotributistas y trabajadores autónomos dedicados al turismo pueden acceder a un crédito de hasta 10 millones.

El ministerio de Desarrollo Productivo anunció un nuevo financiamiento para pymes. La inscripción estará disponible hasta el 31 de este mes y está dirigida para las Mipymes turísticas, y monotributistas y trabajadores autónomos dedicados al turismo.

La línea tiene como objetivo que los interesados accedan a un crédito para financiar capital de trabajo y gastos de evolución y se tramita a través del Banco Nación. Para sociedades y autónomos, el monto máximo será el equivalente a 2,5 meses de facturación, dicho valor surgirá del promedio mensual de ventas de 2019, con un tope de 10 millones de pesos.

Para monotributistas de las categorías A, B y C, el crédito se va a otorgar en un único desembolso de 50.000 de pesos. Para los contribuyentes de las categorías D, E, F, G, H, I, J y K, el desembolso será de 200.000 pesos. El plazo es de hasta 24 meses, con 12 de gracia sobre el capital.

La tasa de interés es del 0 % desde la cuota 1 a la 12 y del 18 % desde la cuota 13 a la 24, y está bonificada por el FONDEP. Toda esta línea tiene una garantía del 100 % del Fondo de Garantías Argentina (FOGAR).

Requisitos

Los interesados tendrán que presentar Certificado MiPyMe, tener como garantía la fianza personal de los socios o accionistas que representan más del 50% del capital social o la fianza de un tercero. A su vez, tendrán que estar inscriptos en el Régimen simplificado para pequeños contribuyentes, Monotributo, Trabajadores autónomos o en el Régimen general desde antes del 3 de marzo de 2020. Además, no deberán tener cheques rechazados sin cancelar anteriores al 20 de marzo de 2020 y no estar en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ni estar en juicio con la entidad bancaria como demandada, así como no estar en situación crediticia 3, 4 o 5 y no tener deuda en situación irregular ante el FOGAR. Por supuesto, todos deberán realizar alguna de estas actividades o contar con el certificado de elegibilidad emitido por el Ministerio de Turismo y Deportes.