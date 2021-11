El Gobierno adquirió 200.000 dosis del laboratorio Pfizer contra el coronavirus para aplicar a turistas no residentes.

CORRESPONSAL EN URUGUAY

En conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunciaron la medida luego de que el Gobierno garantizara el stock necesario para los ciudadanos uruguayos.

Para acceder a la dosis se aplica el mismo mecanismo que para los uruguayos. En la web del Ministerio de Salud Pública se debe agendar fecha, hora y lugar en la sección “Uruguay Vacuna”.

Los visitantes extranjeros mayores de edad que entran al país deben hacerlo ya inmunizados con el esquema completo de cualquier vacuna, por lo que los turistas podrán obtener en el país sólo un refuerzo o tercera dosis. Sí podrán vacunarse con las dos primeras dosis los extranjeros no residentes de entre 12 y 18 años, a quienes actualmente no se les exige certificado de vacunación para ingresar a Uruguay dado que muchos países aún no inmunizan en esa franja etaria.

Los vacunatorios especiales para turistas estarán localizados en los principales puntos de ingreso fronterizos con Brasil y Argentina: Rocha, Cerro Largo, Rivera y, en el litoral, los puentes internacionales y los puertos de Colonia y Montevideo.

El ministro de Turismo remarcó: “Esto fortalece la oferta turística, con su infraestructura, diversidad de ofertas y seguridad sanitaria. Más allá de un turismo de vacunas, es un servicio con vacunas para quienes nos visitan”, expresó.