Con stand propio y un fuerte apoyo de los sectores público y privado, el país participará hasta mañana inclusive en la cita que se está llevando a cabo en Londres.

Justo en el día que quedará en el recuerdo como el de la reapertura de las fronteras en Argentina, ayer arrancó oficialmente la Feria WTM en Londres, considerada como una de las principales ferias de la industria turística del mercado británico y una de las tres más grandes de Europa, con alrededor de 5 mil expositores de 100 países y regiones.

La cita, que se llevará a cabo hasta el 3 de noviembre en el Centro de Exposiciones ExCel, tiene a la Argentina como una de las principales protagonistas. Además de tener stand propio, resalta el fuerte acompañamiento por parte de los sectores público y privado, entre quienes se destacaron las agencias receptivas, las de incentivos y los destinos locales.

“Estamos felices de estar en Londres. Por razones relacionadas con la pandemia contamos con una versión más reducida de la feria WTM, pero somos unos de los pocos países de la región presentes. Sentimos y creemos que el mercado británico es uno de los que mejor entienden nuestro destino tanto a nivel sector turístico con las agencias y operadores locales como a nivel consumidor ya que siempre están buscando nuestros productos de alta gama”, sostuvo Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

En esta ocasión, la comitiva está representada por Hernán Vanoli, director de Promoción internacional, y Lucianna Solá, representante en Europa, quienes además están acompañados por referentes del sector privado.

La nómina también incluye a Quimbaya Tours, Inspira Travel and Incentives, Cynsa Tour Operator, Hellings Travel, Argentina Travel Partners, Eurotur, Designer Trips Argentina, Ann & Palm y Incentive and Leisure Service South America. Además, participa la provincia de Tucumán, un destino que llegó para mostrar su atractiva oferta turística pos-pandémica al mercado inglés.

Durante el primer día se mantuvo una provechosa agenda de reuniones con medios de comunicación como CNN y The Times y con agencias como C-Trip y We are Lotus.