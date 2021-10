Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, hizo un repaso por las medidas que implementaron para la reactivación.

Ayer se realizó la 17.ª asamblea ordinaria del Consejo Provincial de Turismo (Coprotur), un consejo asesor consultivo conformado por dos representantes de la subsecretaría de Turismo; un representante por cada uno de los siete PDT (Polo de Desarrollo Turístico); un representante del BAPRO; hasta siete representantes del sector privado, uno por cada una de las cámaras empresariales y asociaciones gremiales, y dos representantes de entidades educativas con carreras de turismo.

El objetivo de estos encuentros, establecidos en la Ley Provincial de Turismo Nº 14.209, es generar espacios de debate y creación de consensos, así como también poner a disposición de los distintos actores las herramientas desarrolladas por el Ministerio de Producción para fortalecer la actividad turística.

En este marco, Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, destacó que el sector tiene un rol protagónico en esta nueva etapa de salida de la pandemia.

“Las señales son muy alentadoras, tanto en los destinos consolidados como en los que aún tienen mucho margen de crecimiento. En todos los casos se está dando una altísima ocupación en alojamientos, fines de semana de movimiento en rutas, y consumos gastronómicos y culturales prometedores que denotan que estamos en la antesala de una temporada récord”, agregó.

Asimismo, se refirió a las políticas de reactivación turística postpandemia, anunciadas hace pocos días por el gobernador, Axel Kicillof. “Las medidas tomadas surgen gracias a un diálogo permanente con todos los actores del sector turístico, no porque sí”.

Puntualmente, el funcionario aludía a la exención del impuesto inmobiliario de marzo 2020 a septiembre 2021 para actividades enmarcadas en el servicio de alojamiento turístico; el lanzamiento de la aplicación ReCreo, que reúne todos los atractivos turísticos, la agenda cultural y el entretenimiento de la provincia en una única plataforma. Así como el financiamiento de viajes de egresados para 220 mil jóvenes bonaerenses con el objetivo de dinamizar las economías de ciudades turísticas e impulsar la actividad de manera contra estacional. “Es una política económica para reactivar el turismo y extender la temporada, no es demagogia. Lo anunciamos ahora porque hasta el 1.º de octubre no estaban permitidos los viajes de egresados. Estamos hablando de 220 mil estudiantes, y si esa parte se moviliza en época que no es temporada, va a fomentar al sector y además sirve para pagar un viaje de egresados a aquellos alumnos que no pueden pagarlo”, sostuvo Costa sobre la medida.

“Todas las medidas que tomamos son para reactivar el Turismo y lograr extender la temporada, buscando que haya mayor flujo de turística en meses de menor actividad”, subrayó.