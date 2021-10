Claudio Diponte, presidente de Arguitur, habló con Mensajero sobre la importancia de jerarquizar la actividad de los profesionales.

Ayer por la tarde se hizo la presentación del Registro de guías de turismo, una acción que permitirá jerarquizar el rol de los guías en la Ciudad de Rosario.

En el acto, Alejandra Mattheus, subsecretaria de Turismo, hizo hincapié en la importancia de que “los guías sean profesionales, además de tener su credencial, que estén validados, homologados, que sean respetados como tales y que no cualquiera pueda ejercer esa profesión tan noble que es la de relatar una ciudad”. Incluso, recordó que paralelamente a esto se empezó a soñar, junto a la Universidad, en una diplomatura para guías turísticos inaugurada hace algunas semanas.

En este contexto, Mensajero pudo dialogar con Claudio Diponte, presidente de la Asociación Rosarina de Guías de Turismo (Arguitur), quien comentó que “a raíz de la pandemia, empezamos a seguir de cerca el tema”. “Hasta ese momento no estaban registrados en la ciudad de Rosario, así que empezamos a trabajar muy fuerte junto a la Secretaría de Deporte y Turismo, con un gran apoyo de parte de Adrián Ghiglione y Alejandra Mattheus. Se pusieron a disposición desde un primer momento porque entendieron la necesidad de registrar a los guías profesionales, todos queríamos que tengan una entidad”, explicó.

“Aparte del registro, era fundamental otorgarles una credencial habilitante con nombre, apellido y foto. De alguna manera se debía visualizar el trabajo y jerarquizar la profesión. A partir de esto se sancionó la Ordenanza N° 2132 y fue reglamentada por el intendente este año”, agregó.

Por otra parte, Diponte detalló cuáles son los beneficios de tener un registro de guías: “No es solamente un trabajo pleno, más bien se capacita a los profesionales para que estén mejor preparados en la asistencia de los turistas y los mismos rosarinos que estén ávidos de conocer la historia y el patrimonio de Rosario”.

Con respecto a la conectividad, reconoció que los guías necesitan que se empiecen a habilitar los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas: “Todavía está cerrado para el turismo extranjero, sólo rige para el cabotaje”.

“El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación nos habla de elevar la calidad de servicios turísticos y entendemos que articulando el trabajo entre los sectores público y privado se pueden dar buenos resultados. El guía es una parte sensible de la industria turística. No solamente es el que acompaña al grupo ni el que habla sobre el patrimonio o la historia de un lugar, sino que es el que se encarga de verificar que los servicios sean adecuados, revisa dónde se alojan los pasajeros, analiza los lugares en los que come y demás”, ejemplificó.

“La lucha de la asociación tiene 16 años. Los primeros guías profesionales se agruparon para reclamar la apertura de este registro. Rosario no tenía una historia turística a nivel nacional, se fue haciendo sobre la marcha. Sabemos que el intrusismo es una competencia desleal. Lamentablemente es un flagelo que tiene la industria, de hecho no solamente las guías lo padecen, las agencias de viajes también. Muchas personas venden turismo sin tener legajo habilitante. Por suerte se está trabajando en una legalidad integral”, sintetizó.

“Hay leyes muy obsoletas de 1970, por ejemplo. Pasaron más de 50 años, es mucho. La virtualidad también influyó; hoy cualquiera puede armar un sitio web o una página en Facebook y ofrecer turismo sin la habilitación pertinente del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. No vamos a oficiar como ‘policías’, pero estaremos atentos para que toda la parte del turismo ilegal se empiece a corregir como corresponde a través de sanciones”, finalizó.

Es importante resaltar que en el registro podrán inscribirse quienes sean guías de turismo mayores de 18 años, residan en Rosario y en el Gran Rosario y acrediten su título de guías en alguna de sus categorías. El trámite se realiza de manera online y luego se finaliza en la Secretaría de Deporte y Turismo. El registro para el primer año es gratuito, luego será con costo y se renovará anualmente.

REGISTRO DE GUIA TURÍSTICO 🎉 Hoy celebramos la promulgación de la ordenanza para guía turístico que permite valorizar y jerarquizar el rol de las y los guías de turismo de la ciudad de #Rosario. pic.twitter.com/mBaZEK9afN — Secretaría de Deporte y Turismo Rosario (@DepTurRosario) October 21, 2021