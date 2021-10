Ejecutivos de la compañía conversaron con Mensajero sobre las propuestas lanzadas recientemente y sus expectativas frente a la reapertura internacional.

La esperada confirmación de una reapertura internacional ha significado para el sector del turismo argentino no sólo una bocanada de aire luego de 18 meses, sino también una nueva arista para continuar reinventándose en un contexto en el que el público demanda otros requerimientos. Tal es el caso de Juan Toselli Intl. Tours que previo a la pandemia su caudal de ventas correspondía en un 80 % al turismo internacional y que recientemente lanzó nuevas salidas grupales por el país.

En una conversación con Mensajero, Juan Toselli, presidente de la compañía; Cristian Premern, encargado de la sucursal en Rosario; y Andrés Baraldi, encargado de Producto y Contrataciones; comentaron los detalles de los circuitos diseñados para el turismo interno, los proyectos para paquetes por Latinoamérica y sus expectativas para el futuro cercano.

Premern fue el encargado de abrir la charla desplegando un manto de cautela en relación con la reapertura estipulada para el 1.° de noviembre: “La realidad es que como nuestro fuerte es el internacional, estamos aguardando a que se abra un poquito mejor. Porque si bien se está mostrando que van a aumentar las frecuencias y se van a abrir los aeropuertos, la disponibilidad real en los GDS no existe. Lo poco que hay se usa para reacomodar, por eso es un poco complicada la venta a futuro. Tenemos la esperanza de que sigan aumentando las frecuencias y tener la posibilidad de vender productos nuevos”.

Por su parte, Baraldi sostuvo que actualmente hay un gran porcentaje de vuelos que están ocupados con reprogramaciones: “Es lógico, porque va a demorar meses en decantar todo eso. Entonces hoy la oferta es bastante acotada, no sólo por una cuestión de frecuencias sino también por la disponibilidad de los vuelos. Somos un poco más optimistas que hace dos meses y eso es importante mencionarlo, por las noticias que hubo en los últimos 20 días”.

Con respecto a los nuevos productos, el encargado de Producto y Contrataciones sostuvo que, a partir del aprendizaje que dejó la pandemia, comenzaron a desarrollar productos diferentes a los que comercializaban otros operadores, por lo que actualmente se están llevando adelante tres salidas grupales nuevas. Una de ellas es Saltos del Moconá, Esteros del Iberá e Iguazú; otra es Mendoza, San Juan y La Rioja; y la última es El Calafate, Ushuaia y El Chaltén.

“Una de las cosas que tuvieron muy buena respuesta fue el segmento luxury, porque nos encontramos con que había un pasajero que por ahí no pensábamos que podía llegar a pagar 400 o 500 mil pesos por un viaje por el país y hospedarse en hoteles lujosos”, expresó.

Asimismo, agregó que actualmente tienen sus expectativas en el internacional, con la mira puesta de marzo en adelante. “Estamos lanzando salidas grupales características, como a Perú pensando en Semana Santa 2022 desde Córdoba y Buenos Aires; un producto que se llama Joyas Mexicanas, que es un tradicional nuestro para mayo, que hace CDMX, Taxco y cruza para Cancún y Playa del Carmen; y un Joyas Colombianas que hace Bogotá, Medellín, Cartagena y Barú”.

Respecto del nuevo público que comenzó a viajar por el país en 2020, Juan Toselli remarcó que desde la compañía siempre se apuntó a crear propuestas de calidad y que tenían un cierto prejuicio en relación con la resistencia que podría generar en el argentino viajar por el país: “Vimos que si el producto es bueno también se puede vender acá y hay gente dispuesta a pagarlo. Porque realmente tenemos buena infraestructura y una buena oferta”.

“También es cierto que esos lugares antes lo ocupaban los extranjeros y ahora los hoteles de lujo se han puesto más a tono con los precios, y eso nos permitió a nosotros generar estos productos. Estamos muy conformes con el resultado obtenido”, agregó.

A su vez, Baraldi destacó que este año desarrollaron el turismo de esquí en Argentina, lo cual “representó una oportunidad”. “Buscamos nuevas agencias que quisieran vender este producto, entonces durante una semana y media capacitamos a los profesionales sobre cómo vender cada centro de esquí y contamos con la participación de Carlos Arana (presidente de CAEM), que habló de la importancia de generar nuevos esquiadores en el país”.

Con respecto a las expectativas sobre la reactivación, Toselli remarcó que necesitan un mínimo movimiento que sirva para sostener la estructura: “No digo de progresar, sino simplemente no perder. Mucho no sabemos cómo se va a desarrollar esto. Hubo una señal en el fin de semana extra largo, donde prácticamente todos los destinos colapsaron. Nuestra lectura es que la gente está ávida de salir y quiere viajar”.

A su vez, Baraldi añadió que en la última encuesta que realizaron tras la finalización de una salida, el 90% de los pasajeros consideró que la pandemia no afectó el viaje: “Vemos que el cliente está valorando mucho la salida grupal acompañada. Creo que por el tema del miedo al cierre de fronteras, necesitan un tour leader que sepa cómo asesorar e intervenir”.

Finalmente, Premern explicó que estas nuevas tendencias ayudaron a rediseñar las salidas y los servicios brindados: “Ahora la idea es que los grupos sean más reducidos para acompañar mejor a los pasajeros y poder hacer un seguimiento, por el tema de la seguridad”.

“Estamos con ánimo de pelearla. Tenemos que disimular el desgaste porque debemos seguir conduciendo este barco. Por supuesto que vamos a seguir reclamando lo que consideramos que hace falta mejorar, pero no dejamos de reconocer que hemos hecho un avance en el último mes y esperamos que se siga en esa dirección. Estamos listos para que venga la demanda y atenderla”, concluyó Juan Toselli.