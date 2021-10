Sergio Machado, gerente comercial de la compañía, dialogó con Mensajero sobre las frecuencias a Colonia y Montevideo y las salidas desde Tigre.

Allá por marzo de 2020, cuando la pandemia y el aislamiento se volvían una realidad, la empresa tuvo que disminuir su oferta a dos frecuencias semanales en su ruta entre Buenos Aires y Montevideo. “Tuvimos que reducir al mínimo las frecuencias, de tener dos servicios diarios pasamos a ser semanales y la ruta con Colonia totalmente cortada. Es lo que se nos iba permitiendo navegar, con residentes o nacionales que se pudieran mover entre ambos países”, repasó Sergio Machado, gerente comercial de Buquebus, sobre la situación en los primeros días del COVID-19.

Pero ahora la situación es bastante diferente, Buquebus Turismo se encuentra en una fase exactamente contraria a la de 18 meses atrás. “En octubre tenemos tres salidas semanales a Montevideo y seis semanales a Colonia. En noviembre pasaremos a tener servicios diarios a Montevideo y a Colonia estableceremos dos diarios, es decir, 14 semanales”, puntualizó Machado. Justamente, la ruta a Colonia es la que se restableció hace un mes. A su vez, explicó que en diciembre, la idea es volver a lo que era antes de la normalidad con dos frecuencias diarias a Montevideo y tres diarias a Colonia. “Eso es lo que esperamos si realmente el mercado se reactiva, pero aún estamos viendo cómo va evolucionando”, comentó el ejecutivo.

La expectativa, señaló, es que empiece a moverse bastante el mercado, sobre todo de uruguayos para Argentina que tienen permitido el ingreso. “Además, el 1° de noviembre el país ya va a recibir turismo extranjero, el cual también podrá cruzar a Colonia y a Montevideo”, indicó.

De esta manera, también se refirió a los paquetes con los que cuenta Buquebus Turismo: “Estamos apostando a opciones de una noche o una semana en Colonia, Montevideo, Punta del Este, La Paloma, La Pedrera y Piriápolis. Ahora hay que ver como reacciona el mercado”. Este mismo mecanismo se replica de este lado de la orilla, sobre este tema remarcó lo importante del Previaje, ya que destacó que se notó mucho el incremento de reservas en los viajes dentro de Argentina a partir de la implementación del programa.

Asimismo, subrayó que ellos siempre van sumando promociones o descuentos como el Family pack, destinados a las familias que viajan dos, tres o cuatro pasajeros en un auto; o la cuponera Frecuenta que permite a aquellos que viajan seguido obtener una flexibilización de tarifas.

Para cerrar, Machado destacó el acuerdo que tienen con la empresa Delta que les permite realizar paseos por el Tigre. “Pronto vamos a lanzar la ruta Tigre/Carmelo con conexión de bus a montevideo. Esto responde a un trabajo conjunto con Delta”, explicó. Y cerró: “Esperemos que todo se vaya reactivando y se pueda volver a la normalidad”.

Requisitos para abordar

– PCR– Seguro médico– Esquema de vacunación completo. Con este ítem los pasajeros no tendrán que hacer cuarentena– Tienen que haber pasado 14 días después de la segunda dosis.– En Uruguay a los menores de 17 años ahora no tienen que hacer cuarentena si no tienen las vacunas. Aunque sí se les pide un PCR realizado dentro de las 72 horas previas al viaje.