Del 13 de noviembre al 2 de enero habrá actividades especiales, espectáculos y una decoración en torno a The Wizarding World of Harry Potter.

El espíritu navideño ya se empieza a sentir en la Florida, donde los preparativos para esta parte de la temporada ya están prácticamente listos para festejar Halloween primero, y unos días después, la Navidad. Es por eso que la semana pasada, Universal Orlando Resort confirmó el retorno de la habitual decoración navideña para The Wizarding World of Harry Potter, en un contexto que invita a ilusionarse con el regreso de las actividades turísticas en Orlando.

Las tradiciones y los personajes de Universal Orlando Resort ya están de regreso, son cada vez más grandes y hacen más ruido que nunca. Entre el 13 de noviembre y el 2 de enero habrá 51 días en los que los visitantes podrán interactuar con The Grinch durante Grinchmas, además de vivir la experiencia del regreso de Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s.

En esta oportunidad, las calles de Hogsmeade, Diagon Alley y Londres estarán adornadas con decoración temática, guirnaldas y luces, mientras se escucha música navideña. Pero también habrá Butterbeer caliente, perfecto para cuando se enfríe la temperatura en las noches invernales en Orlando, y se presentarán eventos especiales, como villancicos con el coro de ranas compuesto por los estudiantes de Hogwarts y la música del grupo Celestina Warbeck y los Banshees.

Un momento importante volverá a ser el espectáculo Magic of Christmas at Hogwarts Castle, en el que se proyectarán los mejores recuerdos navideños de las historias de J.K. Rowling. Será un momento mágico que iluminará la noche y que no debe pasar por alto ningún fan de Harry Potter o amante de los shows de proyecciones. El castillo está en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, en el parque de Islands of Adventure.

En Universal Studios regresará este año el Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, con más de 30 globos de ese famoso desfile llevados directamente a Orlando desde Nueva York. En el desfile estarán también personajes como los Minions, Shrek y Madagascar. Habrá carrozas y en una de ellas estará el propio Papá Noel, quien será el encargado de encender un enorme árbol navideño todas las tardes.