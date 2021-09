El uso de la tecnología y su aplicación a la industria turística fue uno de los temas tratados en el Congreso de agentes de viajes.

La innovación tecnológica ha sido una de las temáticas que se impusieron durante el último año y medio. La comunidad global debió adaptarse de manera casi forzada a actividades como las videollamadas, el trabajo a distancia y las compras por internet, entre otras. En ese sentido, el ámbito del turismo, y particularmente las agencias de viajes, todavía se encuentran en un proceso de adecuación dentro de este nuevo mundo.

Es por eso que, en el marco del Congreso de agentes de viajes que se llevó adelante en el Hotel Sheraton de Tucumán la transformación digital fue uno de los tantos temas que se pusieron bajo la lupa, con el objetivo de mostrarle a profesionales la importancia de adentrarse en un terreno que en otro momento les resultaba extraño.

La charla estuvo encabezada por Alejandro Herrasti, Director Comercial de Vuelos para Argentina, y Francisco Vigo, CEO de Almundo; y contó con la moderación de Martin Romano, Country Manager de Atrápalo en Argentina.

Al momento de hablar acerca de cómo implementar la tecnología al canal presencial, Vigo sostuvo que todas las empresas de viajes son omnicanal: “Este modelo sumó mucho valor porque maximiza a las empresas físicas, aunque no significa que no tengan que hacer algunas inversiones online. No hablo de crear una web como la de Almundo, pero sí de hacer campañas por redes sociales o crear contactos por Whatsapp”.

Por su parte, Herrasti opinó que la tasa de conversión que tiene el canal presencial es más alta que la que tiene el online. En ese sentido, detalló que de cada 100 personas que ingresan a la web, sólo una concreta la compra. “Yo veo mucha ventaja en el presencial y creo que después de la pandemia se va a potenciar. Creo mucho en ese modelo, el turismo es tan grande y hay tanto para hacer que hay espacio para todos. Lo que hay que hacer es poner el foco en cuál es la apuesta de valor para el cliente e ir ahí con todo”, añadió.

En relación al comportamiento del cliente en la nueva normalidad, el CEO de Almundo expresó que se nota que la necesidad de asesoramiento creció: “No termino de saber cuán coyuntural es, pero hay que estar atento a eso. El usuario requiere más cercanía y confianza, porque lo que pasó no fue menor y creo que como todo trauma puede llevar un tiempo en pasar”. Por su parte, Herrasti manifestó que actualmente el turismo necesita previsibilidad y planificación a largo plazo. “Cuando podamos tener todo eso, seguro que vamos a poder salir adelante y volver a ser lo que éramos hace algunos años”, especificó.

Pensando en la recuperación, Francisco Vigo aseguró que estiman que el doméstico volverá a los valores prepandemia a mediados de 2022, mientras que el turismo internacional hará lo propio a fin de año. “Hay que aprender a transitar la incertidumbre porque fue eso lo que nos enseñó este período. Hoy mi mayor preocupación siguen siendo los próximos seis meses. Por eso, la estrategia que estoy teniendo como líder de la compañía es ser muy optimista con el futuro, pero muy cauteloso, y no ilusionarnos de más hasta que no se concreten las ventas”, aseveró.

Por otro lado, Alejandro Herrasti manifestó que la reactivación va a mostrar altibajos, producto de tres puntos claves: la situación sanitaria, las restricciones y el plan de vacunación. “Según los índices que seguimos nosotros, recién en marzo de 2023 va a haber niveles similares a los del mismo mes pero de 2019. En Argentina el turismo representa el 9% del PBI nacional y emplea un millón de puestos de trabajo, así que creemos que es súper importante la recuperación, pero no va a ser en línea recta ascendente”.