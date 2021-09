Con la presencia de Ricardo Sosa y Fernando Gorbarán, Inprotur ratificó que buscará potenciarse como generador de contenidos turísticos a nivel mundial.

Ayer a la tarde, en un evento en formato híbrido que se llevó a cabo en el Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) presentó su sitio web completamente renovado.

Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, embajadores, representantes de Aerolíneas Argentinas, de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), el organismo encargado de promocionar y difundir los atractivos del país a nivel internacional dio detalles acerca de su renovada página web.

Según explicaron los especialistas, el objetivo de Visit Argentina es convertirse en un medio, posicionándose como uno de los principales generadores de contenidos turísticos del país a nivel mundial. Entre los principales lineamientos, se destacan la asistencia y la gestión de contenidos en sitios periodísticos y plataformas con más de 600 publicaciones mensuales; la comunicación diferenciada por IP con más de 20 creatividades diferentes en paralelo; la utilización de ACONCAGUA, un sistema de inteligencia de datos; y la estrategia digital 360 en todas las redes sociales.

De acuerdo a las precisiones que brindaron las autoridades presentes, el sitio web de Visit Argentina tiene una novedosa revitalización y es de fácil lectura, con versiones disponibles en español, inglés y portugués.

La página presenta secciones como Organiza tu viaje, ideal para saber cómo moverse dentro de Argentina, o Imperdibles, experiencias que no deben faltar en la denominada bucket list, un listado de actividades impostergables que sí o sí hay que hacer alguna vez en la vida.

Fernando Gorbarán, vicepresidente de la CAT, fue el primer orador de la charla, y en el marco de la presentación sostuvo que “fue muy lindo formar parte de un evento presencial en formato híbrido, en el Día Mundial del Turismo. Quiero felicitar a Ricardo Sosa por esta iniciativa. El Inprotur es nada más y nada menos que el mejor ejemplo de lo que tienen que ser las políticas públicas en materia de turismo en Argentina. Tenemos que promocionar a nuestro país y entusiasmarnos con todo lo que se viene”.

Posteriormente, Ricardo Sosa, secretario ejecutivo de Inprotur, hizo un repaso por todas las actividades que hizo el instituto a lo largo de un año y medio de pandemia. “En febrero de 2020 participamos en ANATO y allí tuvimos que reorganizar nuestras estrategias de promoción. Volvimos con una visión de trabajo para aprovechar las posibilidades que teníamos por delante”.

“El turismo fue el más afectado por la pandemia, sobre todo el sector hotelero. No íbamos a quedarnos quietos, no podíamos cerrar el instituto e irnos a nuestras casas hasta que termine la pandemia. Teníamos que trabajar con el empresariado de cada país, no solamente para decirles que no pierdan las esperanzas, sino para que confirmen lo que buscábamos para el futuro”, sumó al respecto.

“Trabajamos para consolidar nuestra presencia en el mundo a nivel digital. En Europa, con la llegada de las épocas estivales, comenzaba a reabrirse el turismo y no había posibilidades inmediatas de vacunarse. Mantuvimos charlas y diálogos constantes con el sector privado. Con la CAT seguíamos trabajando en la redacción de los protocolos sanitarios”, agregó.

Al referirse al trabajo que hizo el equipo de Inprotur, el funcionario resaltó la cantidad de horas, discusiones y debates que se llevaron a cabo para alcanzar los mejores resultados. “Es para destacar la fuerza del sector privado. La pandemia dejó dos palabras claves: la unión y la solidaridad. No tenemos otro camino más que el de fortalecer esos conceptos. Debemos respetar cuando tenemos opiniones distintas, pero seguir juntos en el mismo camino. Tenemos que celebrar la vida y que estamos regresando a la normalidad. Si las medidas del Gobierno nacional se concretan, esperamos volver a recibir turistas desde el 1º de octubre”, concluyó.