Representantes de los sectores público y privado destacaron la importancia del turismo y mencionaron los temas a tratar para poner en pie a la industria.

En el marco del Día Mundial del Turismo, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, junto con integrantes del CFT, llevó adelante el evento El turismo al servicio del crecimiento inclusivo, un encuentro virtual, abierto y gratuito orientado a intercambiar propuestas y poner en común aportes para la construcción de un turismo más federal, plural e inclusivo.

Gustavo Hani, presidente de Faevyt y la Cámara Argentina de Turismo, fue el encargado de abrir el evento y sostuvo que “la reconstrucción tiene que abarcar todos los factores: el social, el económico, el político y el cultural”. Asimismo, agregó: “Creo que la pandemia ha hecho un desastre único, pero es nuestra responsabilidad de tener en cuenta en esta reactivación a todos los sectores posibles. Cuenten con una cámara fuerte y con ganas de colaborar para que todos juntos salgamos adelante“.

“Es un volver a reinventarnos en muchas cosas y otras habrá que cambiarlas. La pandemia tiene que haber sido un aprendizaje de muchas cosas que veníamos haciendo mal y espero que estemos listos para eso”, agregó el presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

Luego, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, aseveró que “hay motivos para festejar y ser optimistas” y destacó la importancia del Previaje, que alcanzó los 11 mil millones de pesos. “Ningún plan puede ser exitoso si no tiene un equipo atrás. Pasó la peor tormenta y tenemos la gran posibilidad de ser uno de los que ayuden con su granito de arena a poner al turismo de pie. Hemos llegado hasta acá con un trabajo no solamente en términos de articulación sino realmente de equipo, que a mi me hace sentir muy orgulloso de formar parte”.

Por su parte, Claudia Grynszpan, presidenta del CFT, expresó que la pandemia aceleró la necesidad de plantearse el turismo como una actividad masiva para redistribuirlo en pos de favorecer a las comunidades. “Creo que, como gobiernos y sector privado, tenemos que ponernos a pensar qué significa la inclusión y cómo empezamos a tomar decisiones para hacer verdaderamente que el turismo genere desarrollo y sea equitativo para todos más allá de lo económico”.

A su turno, Sebastian Slobayen, presidente de la Comisión Litoral Turismo, indicó que el 27 de septiembre es más un día de reconocimiento que de celebración: “Muchos prestadores no lograron cruzar al otro lado de la orilla, creo que es importante valorar el esfuerzo y la madurez que ha mostrado el sector privado a la hora de resistir. El Estado, en cada uno de sus niveles, estuvo siempre codo a codo trabajando para salir adelante”.

Fernando Gorbarán, presidente de AOCA, manifestó la importancia que el turismo tiene para el país: “No fue hasta que vimos el desempleo, las empresas cerradas y los pueblos vacíos que muchos actores que no son los que están en esta mesa entendieron cuál era el rol que teníamos como actividad económica. No hay nada que festejar, pero sí hay que estar muy contentos de volver a ponernos de pie“.

“Después de lo que vivimos en Tucumán, esa energía positiva de volver a encontrarse y ver que la actividad vuelve a funcionar, nos llena de fuerzas y es el mensaje que me gustaría traer desde el sector. Vamos a estar comprometidos con el desarrollo sostenible y exigiendo un trabajo maduro y responsable entre públicos y privados”, agregó.

Martha Vélez, ministra de Turismo y Deporte de Río Negro, expresó que una de las principales enseñanzas que quedan es la importancia del trabajo mancomunado entre ambos sectores, así como también entre las provincias. “No puedo dejar de valorar las herramientas que ponen a disposición desde Nación para acompañar a los destinos emergentes, para que nadie se quede afuera. ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder inaugurar obras después de una pandemia?”.

Por su parte, Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy recordó que desde el Ente Norte están acompañando con expectativas las políticas implementadas desde Nación: “Estamos esperando la aprobación del Ministerio del Interior para abrir nuestra frontera terrestre con Chile”.

A su vez, destacó que en la provincia, cuentan con una ocupación de camas superior a los valores prepandémicos. “Notamos muchísimas ganas en la gente por viajar, pero nuestro talón de Aquiles es la conectividad aérea, sobre todo con Catamarca y La Rioja, pero entendemos que el esfuerzo de AR no va a poder ir a la velocidad que va la demanda del turismo nacional. Es fundamental fortalecer la aerolínea de bandera, pero no alcanza“, remarcó.

Finalmente, Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, apeló a la reflexión para definir entre “volver a la normalidad de antes o crear un turismo diferente“. “Nos tenemos que sentar a dialogar para unificar los esfuerzos y ver hacia dónde vamos. Se vienen horizontes mucho mejores pero ahora en este proceso de reactivación tenemos que ser conscientes y seguir trabajando codo a codo para que el turismo esté al servicio de la inclusión”, concluyó la funcionaria.