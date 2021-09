Graciela Fresno se mostró a favor por la reapertura de fronteras, aunque reconoció que es fundamental que el Estado “no les suelte la mano”.

Ayer arrancó el XVIII Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), que en esta oportunidad se llevó a cabo de forma virtual.

En esta ocasión, participaron Graciela Fresno, presidenta de la federación; Mario Zabaleta, vicepresidente de la entidad a cargo del Departamento de Fiscalidad y Tributación; y Laura Tuero, subsecretaria de Financiamiento y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, entre otros.

“El sector turístico no está reactivándose al mismo ritmo que otros. Es el de mayor dificultad para sostenerse en la pandemia y también en el nuevo contexto de cierta recuperación de algunos segmentos productivos”, sostuvo Tuero. “Desde la Secretaría PyME y la Subsecretaría de Financiamiento estamos dispuestos a seguir generando la agenda de trabajo para poder acompañar las propuestas, discutirlas e impulsar la reactivación”, sumó al respecto.

Por otra parte, agregó que desde el Estado se han instaurado el REPRO y los créditos a tasa cero para todos los actores involucrados en el turismo. A su vez, mencionó la puesta en marcha hace poco tiempo, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, de una propuesta con un aporte no reembolsable de ayuda para nuevos empleos. “Creemos que es una herramienta para la reconstrucción del sector que podemos ponerla a disposición en la agenda de trabajo, como otras que también hay que discutir. Además del aporte, promueve una reducción de entre un 90 a 95% de las cargas patronales, siempre para la contratación de jóvenes”, precisó al respecto. De todas formas, explicó que “no alcanza para el proceso de recuperación, pero es el camino que tenemos que tomar de poder discutir todos los temas”.

Casi al finalizar su exposición, Tuero declaró que el sector “tiene una importancia vital para las economías regionales y para el desarrollo federal de los territorios”. “Se da un arraigo territorial, promueve también a otras industrias y genera mucho movimiento económico y empleo local, que es lo más importante que tenemos que recuperar en este proceso de reconstrucción de la Argentina después de esta pandemia”.

Posteriormente, Fresno agradeció el apoyo del Gobierno nacional y de cada una de las gobernaciones provinciales, que tomaron medidas paliativas a raíz del contexto pandémico que se atravesaba: “Fueron, son y serán importantes hasta que el sector se pueda recuperar en forma absoluta. Necesitamos una reconstrucción, en su mayoría para las pymes, las que se encargan de generar muchos puestos de trabajo y divisas, las que tanta falta nos hacen”.

“Creo que no habrá una reconstrucción inmediata porque depende del normal desplazamiento de las personas, tanto dentro del país como de las que vienen del exterior. Igualmente, celebramos los recientes anuncios de reapertura de fronteras. La medida por sí solo no alcanza, necesitamos aviones con asientos suficientes y tarifas pagables por el usuario. Incluso cuando la pandemia ya quede atrás, nuestra situación va a seguir siendo crítica por algún tiempo más. Necesitamos que el Estado no nos suelte la mano”, puntualizó.

“Debemos trabajar para que también podamos ayudar a la reconstrucción de la República Argentina. La hotelería, la gastronomía y el turismo requieren previsibilidad y competitividad. Necesitamos que se modifique la legislación tributaria y que se revise honestamente la legislación laboral. Nuestras legislaciones atrasan muchos años y nosotros tenemos que estar insertados en el mundo, esto nos permitirá seguir generando empleo y divisas”, detalló.

Vale aclarar que durante la pandemia quebraron 13.100 empresas hoteleras y gastronómicas. La caída de la actividad entre abril y diciembre de 2020 fue del 93% en hotelería y del 55% en gastronomía.