En la apertura del Congreso de Agentes de Viajes, el presidente de Faevyt enumeró una serie de solicitudes entre las que se encuentra el Previaje para el receptivo.

Ayer por la tarde, en el Sheraton de San Miguel de Tucumán se llevó a cabo la apertura oficial del Congreso de agentes de viajes de Faevyt. En este contexto, y luego de un día en el que reinó un clima casi festivo -seguramente dado por la cercana reapertura de fronteras como por la posibilidad de reencontrarse con colegas- funcionarios y dirigentes brindaron sus discursos inaugurales.

Gustavo Hani, presidente de la federación, en principio agradeció a Claudia Grynszpan por haber traccionado para que la Asamblea del Consejo Federal de Turismo se realice en paralelo al congreso; también hizo lo propio con Fabián Lombardo, CCO de Aerolíneas Argentinas: “Por primera vez los agentes de viajes sentimos que tenemos una aerolínea de bandera”.

A su vez, remarcó la predisposición el secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa: “Fui con dos ideas y a ambas no solo me dijo que sí sino que las potenció”. Al respecto, explicó que por un lado pidió que se realicen las rondas de negocios en FIT y por otro, una inquietud que surgió desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y que era el retorno del Buy Argentina, “que tanto bien le hace al receptivo”. “Él me contestó, no hagamos uno sino 12, uno por mes en cada lugar del mundo que consideremos que necesitamos. Vamos a tener una gran presencia de promoción del país en todo el mundo”, detalló.

Además, indicó: “Tenemos todo para aportar a la recuperación económica de nuestro país. Vamos a demostrar una vez más que los agentes de viajes somos el motor del turismo. Este congreso cierra una etapa de lucha y unión entre el sector público y privado”. De esta manera, agradeció que fueron un sector escuchado y enumeró las medidas de ayuda que el Gobierno a través del Ministerio de Turismo y Deportes puso en marcha.

Un amplio listado

Luego de relatar los programas que se implementaron en beneficio de las agencias de viajes, Hani realizó una serie de solicitudes al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Una de ellas fue la extensión para 2022 del domicilio virtual y la posibilidad de seguir compartiendo estructuras, algo que surgió en medio de la pandemia y que fue tomado como algo positivo por los agentes.

A su vez, planteó la necesidad de mantener el Previaje “en todas sus formas” y que se concrete una versión para receptivo y que funcione tanto en 2022 como en 2023.

Por otro lado, remarcó que es importante que se revisen las normativas del turismo estudiantil, lo cual responde a un proyecto que presentó ayer la federación (ver nota); y que se fortalezcan los controles a la venta ilegal.

Por último, celebró que ya están confirmadas las rondas de negocios para FIT y reiteró los 12 Buy Argentina. También, remarcó que confía en que se van a implementar todas las herramientas que necesiten para el crecimiento económico del país.

