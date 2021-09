Alejandro López, fundador de la Red de Turismo Accesible, brindó una charla en la que habló sobre la importancia de los profesionales para el segmento.

“Todos poseemos la fantasía de conocer determinados destinos, y quizás las únicas barreras que tenemos son el tiempo y la economía. No estamos pensando en el ancho de una puerta o la capacidad para entrar en un baño”, sostuvo Alejandro López, fundador de la Red de Turismo Accesible, en el comienzo del Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT. La charla tuvo como finalidad mostrarle a los profesionales cuál es su rol en torno al segmento al momento de organizar un viaje: “A partir de la Ley 25.643, las agencias tienen la obligatoriedad de brindar información sobre los servicios accesibles que venden o tienen dentro de su oferta. Y si no lo tienen, también tienen que explicarlo”.

En la primera oportunidad en que el turismo accesible forma parte del congreso, López sostuvo que los viajeros que componen el nicho no son una minoría, sino que cada vez son más las personas que exigen el cumplimiento de normativas vigentes. En ese sentido indicó que es necesario para los profesionales saber si un destino es accesible. “No hay formación académica a los prestadores ni la información para los agentes, entonces es muy difícil para ellos decirle a un potencial cliente si determinada actividad la va a poder hacer o si se va a poder alojar en tal hotel”, explicó el especialista.

Al momento de hablar del mercado, López indicó que, según datos relevados en 2011 por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay mil millones de personas que tienen una discapacidad, lo cual representa un 15% de la población mundial. aunque actualmente se especula con que hay alrededor de 1300 millones- Asimismo, en Argentina, son cinco millones de habitantes los que cuentan con alguna discapacidad.

“Hay organizaciones como la RTA, que promueven que no tengamos que hablar de turismo accesible, sino que digamos directamente ‘turismo’, como derecho. En todo caso habrá una tarea nuestra de segmentación para captar determinados mercados con necesidades en particular”, expresó.

Por otro lado, mencionó algunos de los destinos nacionales que están más desarrollados en términos de accesibilidad, como Entre Ríos, el Partido de la Costa y Puerto Madryn, entre otros: “Tenemos demasiado potencial en Argentina, lo que pasa es que muchas veces no lo valoramos y pensamos que lo de afuera es mejor. De hecho, en 2018 fui al Congreso de Turismo Accesible en México y los organizadores me decían que no tenían ni un cuarto de lo que tenemos nosotros”.

Al finalizar la charla, Alejandro López conversó con Mensajero sobre la importancia de los profesionales para el segmento: “Los agentes de viajes tienen la oportunidad de revalorizar su profesión, de demostrar la importancia que tienen a la hora de dar la información y de comunicar de manera efectiva, genuina y calificada, porque es lo que el pasajero actualmente no encuentra por parte de los mismos prestadores”.

En esa línea, explicó que actualmente se encuentra trabajando en una página web que tiene como objetivo incorporar a todos los actores que trabajan y ofrecen servicios turísticos accesibles. Es un trabajo que parte del convenio que firmaron Faevyt y Predif en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Madrid. “Predif nos está brindando un soporte sobre la carga de datos, para que la información que nosotros podemos desplegar en Argentina sea con los mismos conceptos que lo hacen ellos”, agregó.

Por su parte, Horacio Repucci, secretario de Faevyt, indicó que la apuesta de la federación es colaborar en la formación de profesionales, para que se especialicen en este segmento, tal como se hace en otros países: “Los sectores privado y público deben comprometerse entendiendo que hay obligaciones desde lo social, pero también un compromiso desde lo empresarial para que el turismo sea cada vez más accesible”.

Con respecto a la participación de la RTA en FIT, López comentó: “Cada vez que presentamos una propuesta en Faevyt nos dicen que sí, y eso para nosotros es muy bueno, porque sentimos que hay una gran empatía y eso nos obliga a nosotros a redoblar el esfuerzo. En esta edición, además de tener un stand, vamos a planificar un evento dentro del marco de FIT para los profesionales para seguir en este camino de contagio, de sinergia y de formación”

“En cada acción que hacemos en conjunto con Faevyt hay más gente, y eso demuestra el interés que existe, así como también la deficiencia en capacitación y formación”, concluyó..