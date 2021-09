La protagonista es Pirén Ptasik, una joven fotógrafa que retrató con su cámara varios momentos vividos en el Parque Nacional Talampaya.

Impactante, arrollador, irrepetible. Los turistas que viajan al Parque Nacional Talampaya, además de emocionarse con semejante obra de la naturaleza, no terminan de encontrar el último adjetivo para un lugar tan fantástico. Siempre hay algo positivo para describir en uno de los emblemas de La Rioja.

A partir de la relevancia que tiene este atractivo en particular, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) invitó a la fotógrafa Pirén Ptasik para hacer, a través de sus imágenes, un recorrido imperdible por todos los rincones del destino, en una nueva entrega de Argentina Lovers.

Prácticamente al lado de la Cordillera de los Andes, guarda inolvidables paseos y recorridos. Su ciudad capital homónima es una mezcla de vida urbana incesante con la calma típica de un pueblo. La Cuesta de Miranda se posiciona como uno de los mejores caminos ruteros de Argentina o la Laguna Brava, en el extremo noroeste provincial, son sólo algunos de los lugares impostergables para visitar.

“Siempre que viajo no sé con qué situaciones me voy a encontrar, esa incertidumbre es la que me inspira, también conectar con las personas que me encuentro en el camino, y a través de la fotografía retratar sus historias”, afirmó Pirén Ptasik.

Fiel a su estilo, Visit Argentina otorga la posibilidad de difundir sus trabajos a quienes estén interesados de mostrar de una forma diferente los secretos turísticos de la Argentina.