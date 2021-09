Discover The World, representante de la naviera en Argentina, anunció las mejoras en los servicios de las embarcaciones.

Seabourn, la línea de cruceros de ultra lujo, sigue implementando modificaciones en sus barcos para incrementar la experiencia de los clientes a bordo de su flota. En ese sentido, Gerald Mosslinger, vicepresidente Senior de atención al huésped de la compañía, señaló: “Durante los últimos 18 meses, analizamos nuestras comodidades y servicios, desde gastronomía hasta entretenimiento y tecnología”.

Desde Discover The World, representante de la naviera en Argentina, destacaron que Seabourn fue pionera en la categoría de cruceros de ultra lujo, recibiendo premios y reconocimientos por la experiencia de viaje que ofrece. Siguiendo esa línea, la marca desarrolló nuevos servicios y mejoras en ocho áreas, que incluyen higiene, gastronomía, entretenimiento, embarque, seguridad y más.

Con respecto a las modificaciones, se destaca la inclusión de más de 300 nuevos platos, junto a una renovada oferta culinaria en varios restaurantes. “Una alternativa para el desayuno al aire libre, Breakfast at The Patio, junto a la piscina con un menú diario de platos saludables y comidas más ligeras, incluyendo opciones veganas y vegetarianas, jugos recién hechos y platos de desayuno clásicos. Para los cócteles antes de la cena, The Club ahora cuenta con una hora de cócteles renovada, con un nuevo menú de bocadillos que se renuevan a diario, y para disfrutar con música en vivo. Ahora este espacio también se extiende hacia la terraza adyacente al aire libre”, destacaron desde la compañía.

Por otra parte, la naviera desarrolló cuatro experiencias de entretenimiento, entre las que se distingue el debut del espectáculo de producción en Seabourn Ovation, Latin Quarter, un show de baile y música inspirado en América Latina, y Serenade, un concierto clásico en cubierta mientras el barco parte del puerto.

Además, la compañía lanzó una aplicación de última generación, llamada Seabourn Source, disponible para iPhone y Android, que ofrece la posibilidad de ver los eventos del día en la pantalla y hacer reservaciones en restaurantes como The Grill by Thomas Keller. Esta plataforma también sirve a los huéspedes como información y tarjeta de embarque, incluyendo lo relativo a las evaluaciones de salud y pruebas requeridas antes de abordar.

Con respecto a la conexión a internet, Seabourn triplicó el ancho de banda a bordo para los huéspedes y el servicio de Wi-Fi ahora es gratuito, con minutos ilimitados para todas las reservas en todos los barcos, lo que facilita que los huéspedes se mantengan conectados mientras viajan.

Además, el equipo de limpieza a bordo consistirá en un equipo de dos personas que atenderán cada suite, un anfitrión y un asistente, reemplazando la posición anterior de azafata de suite individual. Ambos atenderán las suites asignadas, asegurando que se cumplan todas las preferencias de los huéspedes.

Seabourn ha simplificado y automatizado el proceso de registro con “mBark”, que permite el ingreso más rápido y fácil a bordo. Incluye la tarjeta de embarque digital en el móvil y una hora asignada específica antes del subir al barco. Además, la naviera rediseñó las sesiones informativas de seguridad a un proceso llamado “e-Mustering”, en el que los huéspedes pueden completar las sesiones informativas de seguridad desde la comodidad de su suite a través de un vídeo de seguridad obligatorio pero sin asistir a una reunión.

Finalmente, Seabourn ha implementado un enfoque holístico de la salud y la seguridad diseñado para brindar a los viajeros una mayor confianza y comodidad. Los protocolos incluyen pruebas previas al crucero, verificación de vacunaciones, inspección a bordo, niveles mejorados de limpieza y otros pasos para ayudar a los viajeros a sentirse seguros mientras están a bordo.