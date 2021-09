La convocatoria, que incluye además a empleados de servicios aeroportuarios, es global y por supuesto están incluidos los argentinos.

Emirates está restableciendo gradualmente las operaciones de su red de rutas y por lo tanto está reincorporando a pilotos, tripulantes de cabina y otros empleados operativos que se retiraron cuando la pandemia obligó a una reducción de vuelos.

En este marco, la aerolínea inició una campaña abierta a candidatos argentinos para contratar a 3000 tripulantes de cabina y 500 empleados de servicios aeroportuarios. Se trata de puestos basados en Dubai para la atención al cliente. Los interesados ​​tendrán que dejar su solicitud en www.emiratesgroupcareers.com/

