Andrea Svetliza, CEO de Tu Gran Estadía, habló con Mensajero sobre las primeras semanas de operación de la plataforma, en las que recibieron reservas y consultas.

En el último año y medio, las preferencias de la comunidad mundial al momento de emprender un viaje ha ido sufriendo modificaciones, no sólo en relación a los cuidados sanitarios, sino también desde el punto de vista económico. Fue en ese contexto que surgió Tu Gran Estadía, una plataforma que tiene como principal finalidad amoldar los servicios de la hotelería a los gustos y el bolsillo de los pasajeros.

La web propone un espacio a los alojamientos para que carguen sus habitaciones en su estado básico y que los servicios sean extras, como el desayuno o la limpieza, a fin de ofrecer una estadía más customizable para el huésped. Además, los establecimientos cuentan con el plus de que no tienen que pagar comisión hasta febrero. “La respuesta está buena, porque es como la central de reservas que los alojamientos ya vienen manejando, pero en este caso no tiene costo para ellos” remarcó Andrea Svetliza, CEO de Tu Gran Estadía, en un diálogo con Mensajero.

En ese sentido, expresó que la iniciativa tiene como modelo las formas de la hotelería del exterior, que ofrecen la posibilidad de pagar un extra por el desayuno: “Por otro lado, con la pandemia empezamos a notar que está bueno poder acotar el presupuesto a lo que uno sí quiere gastar. Entonces, la idea es desglosar todos los servicios, porque así el alojamiento va a saber qué costos va a tener de acuerdo al pasajero que llega, y el viajero va a saber cómo invertir si hay servicios que no va a usar”.

Por otra parte, Svetliza indicó que en esta primera etapa de la plataforma, la cual está operativa desde agosto, se encuentran recibiendo consultas con respecto al funcionamiento del servicio: “Lo que estamos haciendo es educar en esta nueva forma de elegir en qué se invierte el dinero. Suponemos que el estallido de la temporada de primavera/verano va a hacer que haya más reservas”.

Además, explicó que uno de los mayores atractivos del proyecto es la posibilidad de que el usuario elija la experiencia que desea tener en el establecimiento: “Quizás el cliente tiene un presupuesto y quiere venir a un hotel que no sea tan costoso y pagar todos los servicios, o tal vez con el mismo presupuesto quiere ir a un hotel 5 estrellas y no abonar de más”.

De esta manera, aclaró la empresaria, la plataforma se encuentra en constante renovación, debido a que van surgiendo nuevos servicios por parte de los alojamientos, así como también consultas y necesidades por el lado de los viajeros.

Por otro lado, Andrea Svetliza destacó que el valor agregado de Tu Gran Estadía con respecto a otras plataformas similares es que detrás de la misma hay gente dedicada a resolver consultas y ofrecen la posibilidad de hacer videollamadas. “Además, los precios están en pesos argentinos, lo cual es un plus para el pasajero, porque en otros casos suele suceder que cuando abona se lleva la sorpresa de que el alojamiento estaba cotizado en dólares y eso va variando todo el tiempo”.

Finalmente, explicó que están armando una plataforma que ofrezca, además del alojamiento, las actividades a realizar en cada una de las locaciones: “Eso se está gestando en base a lo que podemos trabajar con las agencias de viajes. Es el siguiente paso”.