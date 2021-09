La Cámara de Turismo del destino garantiza que los egresados podrán viajar desde el 1.° de octubre. El jueves habrá una reunión clave con la Agencia Córdoba Turismo.

A través de un comunicado que difundió en su sitio web, Villa Carlos Paz confirmó que tendrá temporada de turismo estudiantil a partir del 1° de octubre, luego del anuncio que hizo el Gobierno nacional para que las provincias puedan evaluar la autorización de los viajes estudiantiles desde el próximo mes.

En ese sentido, la Cámara de Turismo del destino cordobés dejó asentado por escrito que cuentan con todas las garantías para que los estudiantes puedan concretar el tan ansiado viaje de egresados. Con un escenario más alentador, se encargó de hacer extensivo el petitorio al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, mediante la gestión de Carlos Caserio, senador nacional de la provincia de Córdoba.

Sin embargo, aún restan detalles para que el retorno de los viajes de egresados se pueda oficializar. Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, habló con Mensajero y anticipó que el próximo jueves mantendrá una reunión con la Agencia Córdoba Turismo y con el área de Salud de la provincia.

“En primera instancia vamos a analizar en conjunto cómo serán los movimientos de los grupos estudiantiles una vez que lleguen aquí. La ciudad tiene un protocolo que se elaboró de forma local en lo que respecta a boliches, complejos y hotelería y ya fue presentado ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Tanto la provincia como Villa Carlos Paz coinciden en la apertura del turismo estudiantil. De todas formas, no creo que haya ningún tipo de inconvenientes para que regresen los viajes de egresados“, indicó el funcionario provincial.

Por otra parte, Boldrini remarcó que ya analizó todas las variables posibles junto al sector privado: “Obviamente habrá un efecto importante en lo que respecta al derrame económico sobre la ciudad, por lo tanto los ingresos y el impacto serán muy positivos. El 45% del sector trabaja con este segmento, por lo tanto la hotelería, la gastronomía, los comercios, los boliches y los complejos se verán beneficiados gracias al turismo estudiantil”.

En paralelo, Eduardo Giordano, presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, habló telefónicamente con este medio y dio detalles sobre cómo surgió el proyecto: “Hace rato venimos reclamando por la apertura del turismo estudiantil. Le explicamos al ministro Lammens y al senador Caserio las problemáticas que tenían las agencias. Por suerte tomaron conciencia y ya pactaron la fecha, que es lo que realmente necesitábamos para que las empresas puedan ir a los colegios, pedir los turnos para salir y demás, sin dejar de lado las reservas de vuelos y la hotelería que también llevan su debido tiempo”.

“Para las agencias no era rentable programar viajes sin una fecha pactada porque no recibían el pago de las cuotas. Se generan varios inconvenientes cuando no hay un horizonte ni previsibilidad en el tiempo. Por suerte estamos en camino de poder reestructurar la industria a nivel estudiantil”, sumó al respecto.

“Villa Carlos Paz está totalmente preparada para recibir a los estudiantes con los protocolos pertinentes de la provincia de Córdoba. El servicio está intacto, el único problema que teníamos es que las agencias no podían reprogramar los viajes porque no había fechas”, agregó.

“Los protocolos están aprobados desde el 4 de diciembre de 2020 y están consensuados con el sector privado, la Agencia Córdoba Turismo, la Cámara de Turismo, hoteleros y demás. Hoy en día están vigentes y se aplican a la perfección”, concluyó.

A su vez, Gustavo Peralta, presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje, también dialogó con Mensajero y precisó cómo fue la visión desde ACAV: “Trabajamos en conjunto con la Agencia Córdoba Turismo, tenemos vínculo permanente con los sectores público y privado. Hace varios meses que estamos preparados para brindar las salidas estudiantiles. En líneas generales, todos los operadores turísticos de la provincia que se especializan en este segmento tienen muy pocos grupos sin servicio del año 2020”.

“Córdoba está en condiciones de brindar los servicios estudiantiles a partir del 1° de octubre. Hasta ahora nos hemos comunicado con todos los actores involucrados en este tema y celebramos que se haya anunciado una fecha. La intención es darle tranquilidad a los padres y darle la posibilidad a todos los operadores de que empiecen a organizar todo“, aportó al respecto.

En torno a los protocolos, Peralta explicó que “entre febrero y abril tuvieron muy buenas experiencias”: “El movimiento que tuvimos a principios de 2021 fue muy positivo, y es realmente para destacar las recomendaciones sanitarias como las burbujas, el control de temperatura, la sanitización de los juegos, tratar de que no se cruce una empresa con otra y demás”.

“En la provincia no tenemos ningún tipo de restricción u objeción para que no se puedan efectuar los servicios estudiantiles. A las familias les pedimos que tengan un poco de paciencia. No es fácil armar una grilla operativa porque todo es muy reciente, aunque ya estamos trabajando en todo lo que es la organización y las salidas de los grupos”, pronunció sobre el final de la charla.

Por último, Carlos Caserio aprovechó la ocasión para hablar con este medio y explicó cómo fue su encuentro con el ministro Lammens para avanzar en el retorno del turismo estudiantil: “Más allá de la rapidez que se necesitaba para este momento, hice hincapié en la previsibilidad. Por suerte, a partir del 1° de octubre contaremos con esta autorización y significará un impulso extraordinario para el sector más golpeado de la economía argentina”.

“Una vez que avancemos con las dos dosis de las vacunas, se irá solucionando todo. El presidente cree que hay que ser muy cuidadoso con la apertura internacional hasta que la gente complete su esquema de vacunación”, finalizó.