Alexis Simunovic, secretario de Turismo local, le dijo a Mensajero que la intención es que el encuentro se realice entre abril y mayo. Esperan entre 500 y 700 profesionales.

Luego del mal sabor que quedó en El Calafate por la suspensión del Congreso Anual de Agentes de Viajes 2020, Gustavo Hani confirmó, en una visita al destino, que la edición del año que viene se llevará adelante en la ciudad santacruceña. “Hablamos con el intendente y con él (Hani) y lo cerramos. Nos falta la fecha, porque estamos esperando la confirmación de la ExpoEventos. Pero la idea es hacerla entre fines de abril y principios de mayo, que es una época hermosa para venir“, señaló Alexis Simunovic, secretario de Turismo de la localidad, en un diálogo con Mensajero.

Asimismo, el funcionario indicó que la presentación formal del encuentro se va a realizar en el Congreso de Agentes de Viajes que se va a hacer en Tucumán el 23 y 24 de septiembre. “Estamos con la reactivación de El Calafate, como todos, y me parece que es el momento ideal para que venga el sector. No sé si en ese entonces vamos a tener público internacional, pero sería importante porque es un producto que cuenta con una clientela del 50% de turismo extranjero, que hoy no está”, agregó. Además, estimó que van a asistir entre 500 y 700 agentes de viajes.

El sector privado de El Calafate se prepara para el congreso

En el marco de la visita de Gustavo Hani, presidente de Faevyt, a El Calafate, se firmó un convenio de colaboración mutua que tiene como objetivo llevar adelante acciones estratégicas para impulsar la promoción del destino. “Hace tiempo que quería armar una especie de fam tour permanente. Es un acuerdo que teníamos con la federación a través del cual los agentes de viajes sepan que en cualquier momento pueden venir a El Calafate”, explicó Simunovic.

“Generalmente, un fam tour se arma en una determinada fecha y cierto cupo, pero esto es más flexible. El agente de viajes decide qué día puede ir, arregla el pasaje y después los servicios, dentro de una gama que le vamos a ofrecer. Nosotros le damos la herramienta a la federación para que los agentes de viajes vengan a costo prácticamente cero y en la época que quieran”. Además, el jefe de la cartera turística local agregó que el programa estaría operativo a partir de mediados de septiembre y que la intención es establecer que los profesionales se queden tres noches como mínimo, para ver el abanico de posibilidades que ofrece la ciudad.

La información se puede encontrar en la web de El Calafate, en la solapa Trade. “Ahi va a estar este programa permanente de viaje de familiarización donde vas a entrar, te anotás y vas a tener todo el listado de hoteles y servicois. Podes armar el paquete a tu gusto”, detalló Simunovic.

Por otra parte, explicó que, como los agentes ya no están comercializando viajes al exterior, quieren dar a conocer el destino para evitar errores al momento de brindar la información al pasajero. “Quizás el operador que vende El Calafate comunica que con tres noches alcanza, pero el turista cuando viene acá ve que hay muchísimas cosas para hacer”, concluyó.