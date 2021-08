A partir de este viernes, Halloween Horror Nights vuelve al parque en noches selectas que incluyen un menú con casi 20 platos inspirados en historias icónicas.

Halloween Horror Nights de Universal Orlando comenzará con su programación el 3 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre. En el caso de Universal Studios Hollywood, la propuesta retornará en noches selectas del 9 de septiembre al 31 de octubre.

La grilla que se desplegará en Orlando, detallaron, incluirá 10 casas embrujadas, cinco zonas de miedo y entretenimiento en vivo basado en leyendas del terror, grandes nombres de la cultura pop y rarezas originales que van más allá de las pesadillas más oscuras. Y cuando necesiten un descanso de los gritos, los visitantes pueden disfrutar de las atracciones más emocionantes de Universal Studios.

“Durante estos días, se servirá un menú inspirado en las experiencias siniestras que invadirán Halloween Horror Nights 2021”, anunciaron desde la compañía. En este sentido, puntualizaron en que el menú fue desarrollado en conjunto con el chef ejecutivo y el equipo culinario de Universal Orlando. El nuevo menú ofrece platos sabrosos inspirados en los nombres más importantes del evento de este año, incluido el éxito de Netflix The Haunting of Hill House, la película sangrienta The Texas Chainsaw Massacre, la leyenda del terror de Universal Pictures The Bride of Frankenstein, el famoso icono de Halloween Horror Nights, Jack the Clown y más.

La propuesta va desde platos de carne perfectamente cortados, un homenaje a Leatherface, hasta delicias en blanco y negro que recuerdan a la película clásica The Bride of Frankenstein. A su vez, basado en la producción de la plataforma on-demand, los visitantes podrán probar uno de estos sándwiches rellenos en miniatura junto con una bebida de té venenosa.