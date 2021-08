Faevyt envió una carta a Paola Tamburelli, directora de la ANAC, para que intervenga en el conflicto con la aerolínea. La funcionaria habló con Mensajero.

Ayer se conoció que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) se dirigió a la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para solicitar que intervenga, como autoridad de aplicación, en el conflicto con Alitalia.

“Pedimos que intervenga para salvaguardar de los intereses tanto de las empresas de viajes y turismo de la República Argentina como de los usuarios del transporte aéreo que tienen contrato con dicha línea aérea”, indica la misiva.

Vale recordar, que la aerolínea confirmó que a partir del 15 de octubre dejará de operar (a partir de esa fecha pasará a manos del Estado bajo la denominación ITA, manteniendo su mismo número de BSP). El problema es que según anunciaron no reprogramaran los vuelos con la nueva aerolínea, sino que devolverán el efectivo.

Sobre este punto, desde Faevyt explicaron que a hoy no dieron información

sobre cómo transportará a los pasajeros que tienen tickets de viaje y que no

desean recibir reembolso de dinero, si no la prestación comprometida -es decir, el cumplimiento en la misma especie- y tampoco respecto de aquellos que tienen millas acumuladas en su sistema de viajero frecuente. “Lo cual devendrá en una situación caótica de la que la aerolínea italiana parece no hacerse eco”, afirmaron desde la federación.

En la carta que enviaron a Tamburelli, destacaron que ya se había hecho un pedido previo el 6 de agosto.

“La conducta comercial adoptada por la línea aérea resulta irregular por

cuanto vulnera y gravita principios generales como el establecido en el art. 9° CCyC, tanto como el art. 961 CCyC que nos indican que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe”, señala la carta que envío Faevyt y que fue firmada por su presidente, Gustavo Hani; y su secretario, Walter Rodríguez.

Por su parte, la funcionaria dialogó con Mensajero y puntualizó en que desde la ANAC “no regulan entidades turísticas”.

“Por respeto al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, ya que no son nuestros regulados, serán atendidos por ellos”, apuntó Tamburelli.

Finalmente, comentó que se enteró por los medios y que no tienen registro oficial de la nota.