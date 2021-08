Se planteó la necesidad de que se confirme una fecha de reapertura. Desde Minturdep le indicaron a Mensajero que esperan una reactivación en septiembre.

La semana pasada, en el Ministerio del Interior, Silvina Batakis, secretaria de Provincias de esa cartera nacional, mantuvo una reunión con actores de la cadena turística de Río Negro y puntualmente de Bariloche. El encuentro tuvo como principal objetivo reafirmar la solicitud de reapertura de viajes de egresados a Río Negro.

“Fuimos a plantear en conjunto con la provincia y el sector privado estudiantil a ver si nos pueden dar una mano para la reactivación porque la situación ya no da para más. Es el único segmento que está prohibido a nivel nacional en el turismo y es el que mejores protocolos y más cuidados tiene“, explicó a Mensajero Gastón Burlon, secretario de Turismo de Bariloche.

Daniel García, presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (ATEBA), también participó del encuentro y en diálogo con este medio puntualizó en que pasaron de estar preocupados a estar enojados con esta situación porque llevan 17 meses sin facturar. “En verano trabajamos con protocolos cuando no existía la vacunación, la única manera de cuidarnos era la responsabilidad individual. En ese contexto operamos durante cuatro meses con muy poco volumen de pasajeros, movimos 8500 viajeros, lo cual equivale a una semana de agosto o septiembre de 2019“, detalló. Según las últimas cifras, los meses de temporada alta circulan entre 8 y 9 mil estudiantes por semana, con picos de 10 mil.

En este sentido, Burlon remarcó que no existe en el mundo un protocolo específico para un segmento como el que crearon en conjunto con las empresas y con todos los prestadores locales: “Es inentendible que el turismo estudiantil siga prohibido cuando todos los chicos que hubiesen tenido que viajar el año pasado vendrían vacunados porque ya tienen 19 años. A su vez, los trabajadores ya recibieron sus dosis y los familiares de los chicos también“.

Siguiendo esta línea, García comentó que necesitan tener una fecha de reapertura porque las planificaciones se demoran entre 40 y 45 días. Se plantearon comenzar con 20 mil estudiantes que aún restan de 2020 y que hoy tienen 19 años así que ya estarán vacunados con al menos una dosis. “Planteamos empezar con una fecha e ir incrementando. Perdimos la temporada 2020 que de 100 mil o 120 mil pasajeros van a terminar viajando alrededor de 25 mil viajeros; y de 2021 todavía no pudimos traer ninguno“, apuntó. A su vez, hizo hincapié en que la temporada 2022 también está en riesgo, ya que al no haber actividad presencial aún no pudieron comercializar.

“El problema es que seguimos sin tener una respuesta, una fecha o sumarnos a una mesa para poder entender cuál es el problema por el que seguimos prohibidos”, insistió.

El secretario de Turismo de Bariloche resaltó que uno de los motivos que los incentivó a ir a esta reunión fue que en la Provincia de Buenos Aires se anunció la reapertura de las discos. “Y no se nos permite llevar la cantidad de chicos que habían presentado por protocolo. Para iniciar, eran 3 mil chicos en la ciudad, en las discos que entran 2500 personas nosotros plateábamos que entren 300 en burbujas de a 100 separados por piso. El protocolo que tiene el turismo estudiantil no existe en el mundo en ningún segmento turístico”, remarcó.

“Desde el municipio estiman que entre el 10 y el 15 de septiembre sería una buena fecha para volver a arrancar con lo cual le daríamos tiempo a las empresas más chicas para que empiecen a reprogramar. Lo más importante es que pone en funcionamiento el sistema de reprogramaciones“, dijo García.

Mensajero intentó comunicarse con Batakis y con representantes del Ministerio del Interior, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota. Por su parte, fuentes cercanas al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación explicaron que Matías Lammens viene trabajando con la cartera de Salud y la idea es poder habilitar los viajes estudiantiles “en breve, a mediados de septiembre“. Asimismo, confirmaron que es uno de los temas que tienen en agenda, junto a la apertura de fronteras y el ingreso de público en espectáculos masivos. “Ojalá entre en el próximo decreto, eso esperamos“, confirmaron.