Salta apunta a acercarse a las cifras prepandemia. Mensajero dialogó con Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes, para conocer los proyectos para lograrlo.

Hace unos días, las autoridades de Salta presentaron el balance de las vacaciones de invierno. Más de 127 mil turistas generaron un impacto superior a los 2 mil millones de pesos. De esta manera, Salta fue la cuarta provincia más visitada.

En el marco de un proceso de reactivación económica, el turismo es una de las actividades más dinámicas para generar empleo en la provincia, por eso, Mensajero conversó con Mario Peña para conocer en detalle cuáles serán los proyectos que tienen a largo plazo.

¿Vieron algún rasgo sobresaliente de la temporada invernal?

– Notamos dos particularidades. En principio, que la cantidad de reservas empezaron a producirse en los diez días previos de manera importante. Fue muy sobre la hora. Luego, que para la temporada de invierno se ha aumentado muchísimo el pernocte, con lo cual creció la cantidad de viajeros que se quedaron en Salta. Es casi el doble si se lo compara con la misma época pero precovid. Esos fueron los dos datos diferentes y atípicos de estos meses.

“Estamos también invirtiendo en un plan muy fuerte de obras en los municipios que lo estamos lanzando en unos días. Son cerca de 700 millones de pesos en obras turísticas en 25 municipios de la provincia que estaremos licitando en los próximos 90 días”.

¿Consideran que estos puntos se deben a algo en particular?

— Yo creo que esto tiene que ver con que nosotros trabajamos mucho desde el año pasado en el posicionamiento de municipios de la región del norte y de la provincia en particular. Vimos que crecieron muchísimo los indicadores del turismo en cercanía. Más allá de que la ciudad y la provincia de Buenos Aires terminaron en los primeros puestos, notamos que las llegadas desde otros sitios crecieron mucho. Considero que tiene que ver con la cercanía y lógicamente con la promoción de posicionamiento que veníamos haciendo. Además, está relacionado con una mirada muy federal que tenemos desde el destino. Salta es una provincia que tiene alrededor de 20 municipios turísticos con oferta y emprendimientos lo cual hace que sea fundamentalmente diversa, pero también compleja desde el punto de vista de la difusión.

¿Por qué creen que el desarrollo conjunto del Ente Norte fue exitoso?

– Nosotros venimos trabajando desde que asumimos, tanto los ministros nuevos como los que ya estaban en la gestión, entendiendo que cada una de las provincias es muy importante, pero que juntas somos más fuertes. Desde ese aspecto la región tiene mucho para hacer porque queremos lograr que sea líder en la recepción de turistas en la República Argentina, no solo del nacional sino también del internacional. Y venimos muy bien como región y como grupo, las seis provincias, y con planes muy importantes de desarrollo hacia el futuro.

¿Cómo es buscar el posicionamiento en un momento en el que no se pueden hacer acciones presenciales?

– Con todas las herramientas de marketing y por supuesto lo digital. Planeamos muchas acciones en cada uno de los destinos, serán cerca de 80 millones de pesos que vamos a invertir en promoción los próximos seis meses para lograr ese objetivo. Queremos acompañar al crecimiento. Nos ha pasado, previo a abril, que teníamos muchas rutas, pero había que recuperar la demanda con lo cual nosotros también teníamos que acompañar desde Salta y es lo que venimos haciendo. Estamos charlando con Misiones y con otras provincias con las que tenemos programados vuelos desde octubre para trabajar en conjunto y que las rutas no se caigan. Vamos a trabajar en destinos estratégicos y prioritarios, pero además vamos a hacer una labor muy importante en cada uno. Tenemos planificado un crecimiento en septiembre, octubre y noviembre para acompañar a las líneas aéreas y para que después las rutas no tengan que ser levantas por falta de pasajeros.

“En octubre tenemos el 60% de las rutas y las frecuencias programadas, recuperando la vinculación que teníamos con Córdoba, Mendoza, Iguazú, Rosario, Neuquén y Buenos Aires”.

¿En el país también están desarrollando lo mismo?

– Vamos a lanzar un plan sumamente ambicioso de promoción que irá de agosto a diciembre. Estamos trabajando en lograr el objetivo de cerrar el año con 1,2 millones de turistas de los 2 millones que tenía Salta prepandemia. Vamos a hacer desde el Gobierno de Salta todo lo que haya que hacer entendiendo lo que significa para la generación de empleo en la provincia. La verdad es que es un plan sumamente fuerte con una presencia a nivel nacional y regional muy importante apuntando a la recuperación de la actividad pudiendo lograr ese objetivo.

Hubo recientes novedades con respecto a la conectividad ¿proyectan sumar rutas?

– De octubre en adelante tenemos cerca de 60 frecuencias semanales, previo a la pandemia contábamos con un promedio de 100. Por lo tanto, en octubre tenemos el 60% de las rutas y las frecuencias programadas, recuperando la vinculación que teníamos con Córdoba, Mendoza, Iguazú, Rosario, Neuquén

y Buenos Aires. Con lo cual, ese panorama de crecimiento es clave. Pero, vuelvo a decir, también tenemos que acompañar nosotros con esfuerzo en cada uno de esos lugares para incentivar la demanda y lograr que las rutas

funcionen.

¿Están desarrollando algún plan específico para el MICE?

– Presentamos dos planes hace poco tiempo. Uno es Elegí Salta que apunta directamente al turismo de reuniones y en una primera etapa tiene una mirada regional. Ya hemos avanzado con muchos desayunos de los que participan referentes de las instituciones salteñas que pueden planificar y organizar eventos regionales en nuestra provincia.

¿Y ya pensando en el sector en general?

– Contamos con el programa de Aliados Estratégicos en el que hemos incluido a distintos operadores turísticos nacionales que son los más fuertes o los más grandes y que manejan entre el 70% u 80% del volumen de las ventas que se originan en la provincia. Eso nos está dando grandes resultados hasta el momento y creo que también nos va a ayudar a crecer en ese segmento que nos ha costado tanto y que tan mal la ha pasado, como las agencias de viajes y guías. Creo que ese programa va a revertir una situación de las receptivas que estaba bastante compleja.

¿Cuál considera que es la clave del éxito turístico de Salta?

– Yo creo que hay una conjunción de valores. El trabajo que lleva adelante el Estado, en la decisión política de entender lo que significa en la generación de empleo y en los ingresos de esta actividad para una provincia. Sumado a que muchísimos salteños viven de manera directa e indirecta del turismo. Y por supuesto un sector privado que apuesta y empuja al Estado. Nos acompañamos en todas las decisiones políticas sobre cuál es el camino y la forma a seguir y avanzar. Estamos también invirtiendo en un plan muy fuerte de obras en los municipios que lo estamos lanzando en unos días. Son cerca de 700 millones de pesos en obras turísticas en 25 municipios de la provincia que estaremos licitando en los próximos 90 días. Hay productos nuevos y regiones para potenciar y Salta tiene un techo enorme para crecer con esta actividad y nosotros estamos trabajando fuertemente para poder lograrlo.

