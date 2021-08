El reporte de la CAT y FEDECATUR remarca que se está restableciendo la confianza por viajar. Según la CAME circularon 2,1% más de turistas que en 2019.



Pasó otro fin de semana largo de esta nueva normalidad. Las cifras siguen marcando una tendencia en alza, aunque esta realidad no es homogénea en todo el país. Se mantienen diferencias contundentes en algunos puntos que aún no pudieron reactivarse, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto la Cámara Argentina de Turismo (CAT), junto con FEDECATUR, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentaron sus informes en los que dan cuenta de los números esperanzadores que tanto está esperando el sector.

En principio hay que decir que 714.700 turistas y 1,5 millones de excursionistas recorrieron el país y el total del gasto fue de 5430 millones de pesos. Estos números marcan que fueron de preferencia las escapadas y destinos de cercanía para pasar el día.

“La relación excursionistas/turistas fue mayor que otras veces, un poco por la situación económica y otro por el contexto sanitario“, asegura el informe de la CAME.

“Un reflejo de lo que fue el fin de semana lo da el tránsito del viernes por la tarde, cuando empezó el éxodo desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hacia otros puntos del país, se saturó el tráfico con largas demoras”.

Si de comparar se trata, hay que recordar que este fin de semana largo estuvo ausente en 2020 por el aislamiento obligatorio. Pero sí se puede medir con igual período de 2019, lo cual deja un 2,1% de crecimiento en cantidad de turistas. Estos últimos dejaron un gasto diario de 2308 pesos y una estadía media de 2,3 días. En el caso de los excursionistas el monto fue de 1090 per cápita y se estima que gastaron 1636 millones de pesos en forma directa. Siguiendo con esta línea, desde la CAT puntualizaron en que los resultados, en varios destinos, superaron las expectativas. “Es muy importante porque nos indica que se está restableciendo la confianza por viajar. Y la demanda sigue en ascenso”, analizó el presidente de la entidad, Gustavo Hani.



Disparidad federal

Muchos destinos del país encontraron en este fin de semana la posibilidad de ver en primera persona la reactivación tan esperada, pero en otros, como Ciudad de Buenos Aires, según los datos de la CAME, la hotelería sigue manteniendo niveles críticos. En cambio, Camilo Suárez, presidente de CAT Baires, destacó que desde la gastronomía se percibe una luz de esperanza. “Había una demanda contenida, y ahora con un mayor grado de apertura observamos que empieza a mejorar“, indicó

Sobre el resto del país, antes del análisis hay que tener en cuenta que la Patagonia tuvo que atravesar problemas en las conexiones aéreas. La CAME destaca que la región sur se vio afectada por la cancelación de vuelos. A lo que la CAT agrega que en Neuquén el promedio de ocupación fue en el orden del 60%, mientras que en San Martín de los Andes se alcanzó un 75%. En Río Negro, Bariloche llegó casi al 60% y en Chubut, Madryn registró un 78% de ocupación, mientras que las localidades cordilleranas como Lago Puelo y Esquel alcanzaron un 40%. En Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia reportó una ocupación en torno al 85%.

Por otro lado, ambos reportes dan cuenta de lo exitoso que resultó el fin de semana largo para la mayoría de los destinos del norte del país. “Se lanzó con fuertes campañas con bastante anticipación y tuvo sus resultados, ya que terminó siendo una de las regiones más concurridas, con niveles de ocupación al 100% en algunas ciudades”, detalla la CAME. En el caso de la CAT, destacaron el “buen movimiento a nivel regional”, consolidando la tendencia de viajes de cercanía a destinos con fuerte impronta de naturaleza y turismo activo. Por ejemplo, indican que en Jujuy, la zona de la Quebrada registró un 75% de ocupación y las Yungas 66%, mientras que en Salta, Cachi y Cafayate se mantuvieron al 95%. Por su parte, Tucumán registró sus mejores promedios en Yerba Buena con un 86% y San Javier con 95%. En tanto, Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, los establecimientos de 3 estrellas 95%; 4 estrellas, 86%; y los 5 estrellas, 74%. En Catamarca, Antofagasta alcanzó un 70% al igual que Fiambalá y Tinogasta.

Por otro lado, el reporte de la cámara también comenta: “En esa misma línea, provincias como Entre Ríos, con una propuesta de turismo termal, también se vieron beneficiadas”. “Tuvieron destacados promedios de ocupación Federación y Colón, con un 100%; y Concepción del Uruguay, La Paz, Concordia, Chajarí y Gualeguaychú se mantuvieron al 90%“, comentaron.

Para cerrar, resaltaron que un reflejo de lo que fue el fin de semana lo da el tránsito del viernes por la tarde, cuando empezó el éxodo desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hacia otros puntos del país, se saturó el tráfico con largas demoras. “Colapsaron: el Acceso Oeste sentido a Luján, la Autopista La Plata sentido sur, la Dellepiane en ambos sentidos, la Autopista 25 de Mayo sentido Liniers, desde Jujuy al bajo en San Telmo, la Panamericana al norte, Avenida Cantilo, y la General Paz en ambos sentidos, entre Mataderos y Acceso Norte“.

