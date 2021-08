Walt Disney World Resort dio a conocer varios detalles del Galactic Starcruiser, una experiencia de dos noches que estará disponible a partir de 2022.

En una nueva apuesta por el turismo, con la ilusión y la magia que lo caracteriza, Walt Disney World Resort difundió un video del Galactic Starcruiser, el primer hotel temático de Star Wars, al que definen como “una nueva y revolucionaria experiencia de dos noches”.

De esta manera, los huéspedes “decidirán” su propio destino, ya que tendrán la oportunidad de sumarse a las filas de la Primera Orden, podrán ser parte de la Resistencia o simplemente pueden asumir el rol de contrabandistas que se venderán al mejor postor.

See It. Feel It. Live It. Get the details on Star Wars: Galactic Starcruiser, a 2-night adventure launching at Walt Disney World in Spring 2022. 💫 https://t.co/Q4WaeIyX9L pic.twitter.com/yqKLOzNHYE

— Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) August 4, 2021