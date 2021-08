En el festival Summer by the River, el país participó en una jornada completa con la danza nacional como protagonista en Londres.

En el marco del festival Summer by the River, Argentina participó de la séptima edición del evento London Goes Tango, una acción que realiza anualmente la Embajada Argentina en Reino Unido con el apoyo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

De esta forma, el programa contó con clases de tango para niños y adultos principiantes en el que bailaron y disfrutaron de la milonga cinco academias nacionales con sede en Reino Unido.

El evento también contó con la participación de una orquesta en vivo, djs de música y videos con imágenes turísticas del país. A través de las canciones, estuvieron presentes Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli, Astor Piazzolla, Juan d’Arienzo y Homero Exposito.

“Mostrar la cultura del tango en un mercado tan importante para nosotros como el británico sirve para incentivar a los turistas a venir a nuestro país cuando la situación sanitaria lo permita y que aprendan más del baile. Estamos preparándonos para recibir a los viajeros de la mejor manera y por eso es trascendental mostrar la cultura de Buenos Aires como las bellezas naturales de todo el país. Por eso, aprovechamos el evento para mostrar también otros destinos de naturaleza de Argentina”, afirmó Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del INPROTUR.

La primera jornada del London Goes Tango, 7ª edición, se realizó el sábado 31 de julio en The Scoop, un anfiteatro ubicado en el centro de la ciudad, rodeado por el City Hall, la oficina del Mayor of London, la torre el Shard, el London Bridge y el Tower Bridge, y frente al Tower of London. Más de 1200 personas pasaron por The Scoop durante el sábado. Por otra parte, habrá un segundo día completo que se realizará el 22 de agosto en Londres desde las 12 hasta las 22.

El tango es una danza tradicional originaria de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires desde el siglo XIX. En 2009 fue declarado Patrimonio Cultural inmaterial de la UNESCO y es un atractivo destacado para los turistas y un ícono de la capital Argentina. En Buenos Aires predominan las casas de tango y milongas donde turistas y residentes pueden disfrutar de espectaculares cena-shows y practicar pasos de la clásica danza argentina. Algunos de los grandes representantes populares del tango son Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese o Roberto Goyeneche, entre tantos otros. En cada barrio bonearense se respira tango y se destaca aún más en los barrios de Balvanera, San Telmo y La Boca. En este último, a metros de Caminito, existe el Teatro de la Ribera, una sala dedicada exclusivamente al tango.

El Festival Summer by the River inició el 10 de junio y consta de un programa diario durante tres meses a la orilla del río, para que los visitantes londinenses y turistas puedan disfrutar de espectáculos variados, música, clases de baile y entretenimiento.