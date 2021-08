La Red de Turismo Accesible firmó convenios con diferentes municipios para realizar acciones que lleven a mejorar los servicios.

El último año y medio del turismo nacional estuvo signado por un largo proceso de adaptación a la nueva realidad que atraviesa el mundo, en la que la pandemia de coronavirus ha marcado el rumbo de la vida cotidiana de la sociedad, pero a su vez ha abierto nuevas posibilidades. Este parate forzado significó para muchos destinos del país una oportunidad no sólo para implementar acciones relacionadas con aquellos grupos vulnerables que en otros años no se tenían tan presentes, sino también para acelerar las tareas que ya habían sido puestas en marcha con anterioridad.

En ese sentido, durante las últimas semanas la Red de Turismo Accesible, encabezada por Alejandro López, firmó una serie de convenios con diferentes carteras turísticas para realizar obras y capacitaciones en pos de avanzar en el desarrollo de destinos con una mirada más inclusiva.

En contexto

El Partido de la Costa, tras la asunción de Cristian Cardozo al frente de la Intendencia, ha puesto en marcha acciones en materia de accesibilidad. Rodrigo Torre, asesor municipal del destino, le contó a Mensajero que durante la gestión de las autoridades locales se pone el foco en transformar al municipio en un destino amigable: “Se trata del concepto de disfrute sin barreras para todos aquellos que decidan visitar el Partido de la Costa”.

Luego de que se creara la Mesa de Accesibilidad, conformada por diferentes secretarías y direcciones del municipio, Cardozo firmó un convenio de reciprocidad con Alejandro López, a partir del cual comenzó a realizarse una serie de acciones concretas desde la Secretaría de Turismo. “El personal que integra la atención al turista hizo el primer curso inicial de lengua de señas argentinas, organizado por el EGITA (Escuela de Gestión e Innovación en Turismo Accesible)”, añadió Torre. Asimismo, explicó que actualmente se está trabajando en el diseño de un Plan Estratégico Integral de Turismo Accesible, que “tiene como objetivo el disfrute tanto de turistas como de personas que habitan el partido”.

Por otro lado, en Concordia se plantearon a la accesibilidad como una política importante para llevar adelante y a partir del vínculo con el titular de la RTA, comenzaron a planificar y proyectar la Mesa de Turismo Accesible. Este año empezaron a trabajar en conjunto con la red y en una visita de Alejandro López, recorrieron la Costanera de la ciudad. Aldo Álvarez, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Producción del destino, le comentó a este medio: “La idea es que en la temporada de verano 2022 Concordia tenga la primera playa accesible, desde el estacionamiento hasta los sanitarios y la bajada al balneario con un servicio óptimo”, agregó.

Además, recorrieron el Centro de Convenciones de la ciudad, que está distinguido a través de las Directrices de Accesibilidad, y el nuevo centro de información turística, inaugurado a fines del año pasado. “Cerramos un convenio que va con tres capacitaciones dirigidas al sector privado. La intención es sensibilizar a la sociedad de Concordia y entender que el turismo accesible es un nicho de mercado que hay que desarrollar”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, En Concepción del Uruguay llevan un largo tiempo realizando acciones destinadas a la accesibilización de las playas, como la adquisición de sillas anfibias y la construcción de rampas y camineras. María Laura Saad, directora de Turismo del destino, le dijo a Mensajero que luego de esos trabajos se dedicaron a cuestiones que tienen que ver con normativas en hotelería, gastronomía y el complejo termal. “El convenio consiste en plasmar o darle una forma más ordenada a algo que ya veníamos haciendo. Ahora apuntamos un poco más al sector privado, porque siempre hay falencias”, se explayó.

“A veces me cuesta hablar de turismo accesible, porque creo que deberíamos hablar solamente de turismo y sacarnos esas barreras que nosotros mismos nos ponemos. Creo que vamos en ese camino y firmar el convenio significa seguir avanzando”, agregó Saad.

Acceso a la información

El Partido de la Costa cuenta con un Observatorio, que desde el Instituto de Estadística de la Universidad Atlántida Argentina, mide el grado de satisfacción de sus visitantes: es posible ver la demanda, las actividades que consumen, la procedencia, el nivel de gasto y demás. “Estos últimos dos años se hizo un análisis de las personas que poseen algún grado de discapacidad. Esos números van a permitir potenciar el diseño de nuestro Plan Integral de Turismo Accesible que comenzará en estos días” detalló Torre.

Asimismo, se explayó: “A partir del Observatorio, se está trabajando en medir cuál es la oferta real para este segmento, porque nos parece muy interesante poder trabajarlo, así como también ver qué avance estamos teniendo en ese sentido”.

Por su parte, Álvarez indicó que en Concordia también poseen un Observatorio a través del cual pueden recopilar datos: “Tenemos un despliegue de encuestas en diferentes puntos, donde sabemos la satisfacción y las necesidades que tiene el turista. Entendemos que el turismo accesible se diagnostica y se requiere a través de los datos. De esta manera, los trabajos no los vamos a hacer intuitivamente, sino en base a la información que nos llegue”.

Finalmente, María Laura Saad expresó que si bien no tienen el número concreto de personas con discapacidad que hayan ingresado a Concepción del Uruguay, han relevado datos en momentos específicos, como los carnavales o algún evento en particular. “Hay un hotel que tiene una habitación totalmente adaptada y la gente del lugar nos dice que es la más adquirida, no sólo por una persona con discapacidad, sino también por gente adulta, con gordura, y hasta deportistas”, ejemplificó.

La valorización del segmento

Al momento de hablar de la importancia de la accesibilidad en el turismo, Rodrigo Torre (Partido de la Costa) manifestó que no hay que pensarlo solamente desde el punto de vista de la inclusión, sino también como una oportunidad económica: “Hoy sabemos que una persona que posee alguna discapacidad viene acompañada por algún familiar. Nosotros pensamos en que somos un destino que se caracteriza por ser amplio en su oferta de servicios. Además, tenemos la ventaja de ser cercanos a la región del AMBA y eso constituye una posibilidad para el destino desde todo punto de vista”.

Por su parte, Aldo Álvarez (Concordia) nota que en los complejos termales, particularmente, hay un nicho importante de turistas que necesitan accesibilidad, por lo que consideró que la ciudad debe trabajar en cadena. “Entendemos también que una persona que tiene alguna discapacidad viene acompañada por una familia, entonces creo que es un segmento clave porque siempre llega en un conjunto y en ese sentido creo que Concordia está preparada para poder trabajarlo y desarrollarlo”.

Por último, María Laura Saad (Concepción del Uruguay), sintetizó en que hay más de cinco millones de personas con discapacidad en el país y que cuanta más oferta presente un lugar en ese sentido, más gente va a visitarlo. “El turismo es un negocio. Eso lo tenemos que tener claro. Y hay muchísimas personas que tal vez tienen la capacidad económica y la disponibilidad para viajar y no lo hacen porque es muy difícil encontrar un destino que sea accesible”, concluyó.

Palabra autorizada

Finalmente, Alejandro López, fundador y director de la Red de Turismo Accesible, le dijo a Mensajero que empieza a notar en los destinos un cambio de paradigma en torno a la inclusión: “Es parte del objetivo que uno tiene, generar ese sentimiento y esa conciencia social que va más allá de lo económico, de la normativa y que tiene que ver con la empatía. Ahí está la clave: el entendimiento de que todos en algún momento vamos a requerir de condiciones de accesibilidad para poder disfrutar plenamente de las actividades que se brindan en la sociedad”

Por otro lado, López sumó que mantuvo el pasado jueves una reunión con Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y adelantó que uno de los ejes de esta nueva gestión será el turismo accesible: “Esta temática se va a profundizar desde el sector privado. Hay una mayor conciencia para mejorar de manera sostenible el turismo dando respuestas a todo el conjunto de la sociedad”.