La ciudad será la primera de EE. UU. en pedir un certificado de vacunación que permitirá el ingreso del público a restaurantes, salas de espectáculos y gimnasios.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que los restaurantes, salas de espectáculos y gimnasios de la ciudad exigirán un certificado de vacunación para permitir el acceso del público.

“Si usted está vacunado (…) tiene la llave, puede abrir la puerta. Pero si no está vacunado, lamentablemente no podrá participar de muchas cosas”, afirmó el alcalde neoyorkino en una conferencia de prensa.

If you want to participate in society fully, you’ve got to get vaccinated. It’s time.

You’ll need proof of #COVID19 vaccination for indoor dining, indoor gyms, and indoor concerts and performances in New York City. This is a lifesaving mandate to keep our city safe. https://t.co/hIK99Z8M8A

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 3, 2021