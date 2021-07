En diálogo con este medio, Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de Provincia de Buenos Aires, confirmó que el balance del fin de semana es alentador.

Hasta hace casi cuatro meses, la abogada Soledad Martínez se desempeñaba como asesora legal de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Pero, a fines de abril, cuando la subsecretaria de Turismo, Ianina Bak, presentó su renuncia, los planes cambiaron y fue elegida para encabezar la cartera bonaerense. “Estoy muy concentrada en que avance la campaña de vacunación y que en unos meses, quizá septiembre u octubre, ya se pueda volver con toda la promoción y el fomento del turismo”, explicó a Mensajero.

En esta charla, la funcionaria provincial se refirió al desarrollo de la temporada invernal en el territorio local y a la manera en que están llevando a cabo el acompañamiento de la circulación turística, a la par que buscan que los turistas sigan manteniendo los cuidados.

“La temporada de verano ya había servido como prueba y se había visto que los hábitos de consumo del turista habían cambiado mucho, lo cual fortaleció destinos como Tandil“, señaló Martínez. Asimismo, agregó que esta tendencia también fue visible en los fines de semana largo del primer semestre de este año.

Justamente, en relación con los datos que pudieron obtener de la actividad durante los meses previos, indicó: “Los turistas se volcaron más a destinos que no son los tradicionales. También se vio lo referido a los cuidados y los protocolos, como por ejemplo que los hoteles pueden servir desayuno sólo sí tienen espacios comunes con la distancia suficiente, si no se lleva a los cuartos”.

“Si bien la campaña de vacunación está muy avanzada y es muy exitosa, la circulación dificulta en términos de la pandemia”

Al hablar sobre las cifras de estos primeros días de la temporada invernal, comentó que hasta el martes, el primer fin de semana, la aplicación CUIDAR registró que se habían desplazado 60 mil viajeros: “Si lo comparamos con el registro de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) de 2019, es decir, el registro prepandmémico, se desplazó un 5% más. Mucho mejor que lo que se esperaba”. Además, ponderó que hay que tener en cuenta que los turistas están realizando las reservas con poco tiempo de antelación, ya que lo hacen de acuerdo a la situación y a las cifras del municipio al que se van a dirigir.

Yendo al detalle de las estadísticas, resaltó que los pasajeros ahora viajan por períodos cortos, entre 5 y 7 días. Además, adelantó que los destinos que encabezan el ranking de los más elegidos en estos primeros días son Mar del Plata en primer lugar, seguido por La Costa, Pinamar, Villa Gesell y Tandil. Ya en sexto y séptimo peldaño se encuentran las sierras de Tornquist y La Plata, respectivamente. A su vez, explicó que no se están eligiendo los hoteles tradicionales, sino más bien los que están relacionados con espacios al aire libre, como cabañas o aparts, por ejemplo.

“Apelamos a la responsabilidad individual. Si bien la campaña de vacunación está muy avanzada y es muy exitosa, la circulación dificulta en términos de la pandemia“, analizó. Al respecto, detalló que por eso no hicieron promoción previa de la temporada.

“Somos conscientes de que la pandemia no terminó. Lo que si hicimos, dado que el receso escolar era un hecho, fue acompañar en los cuidados y que los turistas no se relajen en los protocolos. La circulación no está restringida, de hecho en el AMBA se cambió de fase, entonces eso aumenta los horarios en que se puede transitar”, cerró Martínez.