Luego de una negociación que incluía la promesa de ayudas y la extensión de la antigüedad de las unidades, ayer recibieron la negativa del Gobierno nacional.

La madrugada del 18 de junio, después de haber mantenido tres jornadas de cortes en las avenidas 9 de julio y San Juan del centro porteño, las empresas de transporte turístico lograron llamar la atención y poner su reclamo sobre la mesa de los Ministerios de Turismo y Deportes, y de Transporte. Tanto la movilización como las múltiples negociaciones son encabezadas por el grupo de transportistas autoconvocados que representan a casi 300 empresas de todo el país.



El sector pedía una asistencia económica, la habilitación para volver a trabajar con un aforo del 30%, la extensión de la antigüedad máxima de las unidades de 13 a 15 años y la autorización para volver a realizar tour de compras, entre otras solicitudes.



Dos meses antes también habían llevado a cabo un corte de más de 60 horas en la misma intersección. Luego de ese episodio, el Ministerio de Turismo y Deportes anunció que saldría un APTUR 5 exclusivo para agencias y empresas de transporte turístico. Pero, como es para monotributistas y sociedades de hasta dos empleados, una gran parte quedó afuera, por eso retomaron la medida de fuerza a mediados del mes pasado.

En ese momento fueron recibidos en la Casa Rosada por el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro; y por el director Nacional de Transporte Automotor de Pasajero, Alejandro Storello. Los funcionarios les confirmaron que no iban a darles una ayuda económica, pero que sí adoptarían otras medidas. En líneas generales, se comprometieron a que en el transcurso de los siguientes 30 días, como máximo, formalizarían la solución. ¿Qué incluía? La habilitación para realizar tour de compras hacia Buenos Aires y los dos años de prórroga para que las unidades a las que estaban a punto de vencerles la habilitación puedan seguir operando. El plazo se cumplió y no tuvieron novedades, por eso volvieron a pedir una reunión que se llevó a cabo ayer.

Vale recordar que horas antes de ese encuentro, el Gobierno nacional oficializó el permiso para el retorno de las salidas grupales (ver nota).

“Se puede salir a trabajar, pero ¿con qué? Nunca nos ayudaron en un año y medio. No tenemos para combustible, cambiar una batería, hay empresas que no tienen para las cubiertas. Nosotros estamos fundidos y el Gobierno no nos ayudó en nada y ni siquiera en los años de habilitación de los micros, ya que es un período perdido”, explicó Ariel Porciel, transportista de larga distancia en AP Turismo, previo a la reunión que mantuvieron ayer en Casa Rosada. Asimismo, indicó que, a pesar de la habilitación, tienen que esperar que las agencias de turismo vendan, por lo tanto no es inmediato el regreso a las operaciones.

En la reunión de ayer fueron recibidos nuevamente por Navarro quien fue el encargado de comunicarles que no pueden darles ayudas, tampoco el permiso para los tours de compras ni los dos años de prórroga. “Lamentablemente creímos en nuestro Gobierno y nos está fallando. Ellos saben que estamos perjudicados. Plata no hay, pero tampoco buena voluntad“, analizó Porciel. Con respecto al futuro de las negociaciones, indicó que si bien les queda una instancia consideran que no se va a realizar. A su vez, adelantó que están evaluando realizar otro corte y movilización, porque no encuentran otra manera de que los identifiquen.