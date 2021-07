El Epcot International Food & Wine Festival es un evento que llevará a los visitantes a un recorrido por diversos platos de todo el mundo.

Los visitantes de Walt Disney World Resort ya pueden disfrutar de un recorrido gastronómico por los seis continentes durante el EPCOT International Food & Wine Festival, que se extenderá hasta el 20 de noviembre. El evento incluye un menú con nuevos sabores y bebidas, entretenimiento en vivo y actividades familiares, entre otras atracciones.

En el evento se puede degustar una gran cantidad de platos típicos de Hawái, Australia, Alemania, Canadá y Grecia. Además, CORKCICLE es el patrocinador del festival este año y, durante el evento en Shimmering Sips Global Marketplace y otros cuatro lugares, los visitantes descubrirán varias opciones de bebidas disponibles en envases exclusivos de la marca.

En el EPCOT International Food & Wine Festival 2021 debutan más de 20 Global Marketplaces, mientras que otros diez se unirán en el otoño boreal. Los nuevos mercados ya abiertos incluyen The Noodle Exchange, The Swanky Saucy Swine, Rotunda Bistro, Tangierine Café: Flavors of the Medina y Brew-Wing en EPCOT Experience.

Por otra parte, la música en vivo cobrará gran relevancia en este evento: en el America Gardens Bandstand, presentado por Florida Blue Medicare, tocarán bandas locales, mientras que diariamente se realizarán actos en vivo, como Voices of Liberty, Mariachi Cobre y los Jammin’ Chefs.

Remy’s Ratatouille Hide & Squeak invita a niños de todas las edades a una aventura para encontrar al Chef Remy alrededor del festival. Los visitantes del parque pueden adquirir un mapa y calcomanías en lugares selectos y luego buscar estatuillas del “Pequeño Chef” ocultas alrededor del World Showcase y los Global Marketplaces. Quienes completen la búsqueda se ganan una sorpresa especial.

El EPCOT International Food & Wine Festival 2021 está disponible con un boleto de entrada válido y una reserva de Disney Park Pass para EPCOT en la misma fecha.