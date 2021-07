Néstor García, ministro de Turismo y Áreas Protegidas provincial, habló con Mensajero sobre el regreso de AR a Puerto Madryn y analizó la temporada invernal.

Ayer, el Gobierno de Chubut dio a conocer el nuevo decreto con las restricciones sanitarias en el contexto de la pandemia de coronavirus que regirán a partir desde hoy hasta el 9 de agosto, en el que se contemplan algunas flexibilizaciones para el ingreso de turistas a la provincia.

Hasta hoy se exigía un hisopado negativo para quienes tenían la intención de ingresar en carácter de visitantes con fines turísticos a Chubut desde el AMBA o provincia de Buenos Aires en micro o avión. Sin embargo, por intermedio del decreto 541, el Ejecutivo chubutense agregó como alternativa un test de antígeno realizado dentro de las 72 horas anteriores, cuyos resultados tienen 15 minutos como máximo de demora.

En una entrevista con Mensajero, Néstor García, ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, detalló cómo surgió esta iniciativa: “Trabajamos en forma mancomunada con el sector privado. Mantuvimos reuniones y le planteamos a Salud la necesidad de considerar que el test de antígenos sea suficiente. Solamente aplicará para quienes viajen en avión o micro. El resto puede entrar sin ningún tipo de testeo porque ya están en una burbuja del propio grumo familiar. Lo planteamos, lo charlamos y consideramos que era viable”.

El cambio en las exigencias responde a un reclamo de los prestadores turísticos ante el auge de las ballenas en Península Valdés y el rol preponderante de la nieve en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, próximo a Esquel. En este contexto, el funcionario chubutense hizo un balance de la temporada de invierno hasta el momento: “Hasta acá fue muy positiva. Tenemos un movimiento interesante dentro del escenario en el que estamos plantados. No ha sido el presente ideal que queríamos, la situación no es fácil. Desde el día en el que hicimos la apertura de la temporada de ballenas, La Hoya tuvo ingresos importantes aunque no fueron masivos porque todavía hay algunas pistas que no están habilitadas por falta de nieve. De todas formas, hay conclusiones positivas en la provincia”.

Consultado sobre los aspectos negativos del turismo, García reconoció que faltan los turistas extranjeros y admitió que los viajeros han cambiado en muchos aspectos: “Hemos notado un cambio en su actitud. Las mismas empresas adoptaron las modificaciones porque trabajaron dentro de los protocolos y la gente ya tiene exigencias en los cuidados. Están más tranquilos, son más cuidadosos. Indudablemente teníamos un turismo más distendido, más liberado, y hoy los viajeros tienen otra actitud en ese aspecto. Vienen con más previsiones de cuidados. Más allá de que sea al aire libre, en la navegación exigimos barbijo y no completamos más del 80% de la embarcación. Por suerte es bien tomado y aceptado. Es un saldo muy positivo que se quedará”.

En relación al regreso de Aerolíneas Argentinas a Puerto Madryn con dos vuelos semanales, el ministro provincial dijo que “Chubut tiene un gran potencial turístico por sus escenarios y su gran oferta hacia el país. “Estamos a 1500 kilómetros de distancia y nos ponen en una desventaja comparativa. Sin una buena conectividad aérea, la provincia tiene una pérdida turística importante. Los dos vuelos a Puerto Madryn, el incremento de frecuencias a Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia son muy buenos. Vemos con mucho agrado esta decisión, es lo que venimos reclamando hace un tiempo. De hecho, los vuelos a Puerto Madryn tienen vendido todo el mes de julio en un 75, 80% de ocupación. Mientras haya demanda, estaremos en condiciones de seguir pidiendo mayor conectividad. Es fundamental para la provincia”, agregó García.

Al ser consultado por un eventual regreso de los cruceros, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas provincial dijo que “por ahora solamente están autorizados los antárticos, que son los de 100, 150 pasajeros”. “Prácticamente no somos operadores de esos viajes, aunque vamos a hacer alguna recalada. Nuestra especialidad son las navieras grandes, las que por ejemplo hacen el trayecto Madryn – Ushuaia, con 3000, 3500 personas. Todavía no están autorizados en Argentina, así que seguimos a la espera”.

En vistas al futuro, García dijo que “las expectativas son muy buenas”. “Muchas provincias no se tomaron vacaciones. A partir de los movimientos que hemos tenido desde la apertura hasta hoy, creo que con el paso de las semanas irán incrementándose. En todo momento sostuve que íbamos a tener una temporada positiva. Si tengo que evaluar qué es bueno, hay que tener en cuenta la realidad que atravesamos, el presente que estamos viviendo y demás. Lógicamente si se compara con 2018, por ejemplo, los números no son cercanos, pero en función del escenario y lo que teníamos hace dos meses estamos en un muy buen momento, con niveles de ocupación que superan el 60%. Es un respiro importante para el sector”.

Actualmente, la provincia transita un buen presente en lo que respecta a la vacunación. En ese contexto, García comentó que Puerto Madryn tiene al 90% de sus prestadores inoculados, mientras que Esquel tiene al 70%. “El total de la población de la provincia ya está por encima del 50%. Si tomamos este parámetro, estamos muy bien. Incluso, es fundamental que cada una de nuestras actividades tengan un protocolo a aplicar, porque no hay uno general. Buceo, rafting, cabalgatas, avistaje de ballenas, esquí, todos tienen una serie de recomendaciones diferente”.

Luego de transitar sus primeros tres meses como presidente del Ente Patagonia, García destacó la importancia de que la región haya sido la primera en anunciar su apertura turística a nivel nacional: “Es el modelo que yo apliqué en la provincia y por eso hice la propuesta con mis colegas ministros para que pueda regir a nivel regional. Hasta hace unos meses, ninguna provincia había anunciado una apertura, y en ese contexto Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego finalmente pudieron hacerlo”.

Sobre el cierre de la entrevista, el funcionario habló sobre el Corredor Atlántico de la Patagonia: “Tenemos personal técnico de cada uno de los ministerios trabajando para que pueda llevarse a cabo. Nos hemos reunido con todos los secretarios de Transporte de las provincias patagónicas y se está elaborando un documento final para avanzar definitivamente. Es un trabajo integrado que surge a partir de las necesidades y los problemas comunes en la región. La intención es tener criterios unificados“.

Por último, García se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado hacia el momento y dejó en claro cuál es el lugar que ocupa la salud: “Estamos vivos. Tanto en la costa como en la cordillera, toda la Patagonia está dispuesta a recibir al turismo nacional de la mejor manera, con todos los cuidados y la seguridad que merecen los viajeros. Sabemos del potencial y los atractivos que tenemos, por eso hemos priorizado los cuidados que hay tener en estos tiempos de pandemia”.