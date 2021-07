La iniciativa se elaborará entre las entidades de la Cámara Argentina de Turismo y será presentada al ministro de Turismo y Deportes para que acompañe la propuesta.

Durante la presentación del nuevo Consejo Ejecutivo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), su flamante presidente, Gustavo Hani, adelantó que apuntan a generar un plan serio de recuperación a dos o tres años, que es lo que creen que le va a llevar al turismo a nivel mundial volver a las cifras prepandemia. “Lo tenemos que armar nosotros y presentárselo al ministro para que nos acompañe, pero los que sabemos lo que necesitamos somos nosotros“, insistió.

Si bien es una idea en la que recién empiezan a trabajar, adelantó que tiene que abarcar todo. “Se me viene a la cabeza ahora, el comité tendrá que trabajarla, que en un plan de recuperación de acá a dos o tres años, el Previaje podría quedar fijo y que sea una política de estado, por más que estemos o no en crisis o en recuperación. Que haya llegado para quedarse”, aseguró.

De esta manera, destacó que es una medida que le vendría bien al sector.

Volviendo al proyecto, comentó que la cámara lo trabajará y luego lo presentará al ministro. “Nuestro plan tiene que ir de la mano de cómo se va recuperando el turismo en el mundo. Hay que tener el contexto global muy presente”, agregó.

Asimismo, hizo hincapié en que es un plan que quieren que elaboren los privados y desde todo el arco político, porque es lo que el sector va a necesitar en los próximos años: “Venimos de dos años de crisis absoluta que no se arregla en dos días. Creo que la novedad es que no se lo queremos pedir al Gobierno, sino llevarlo nosotros“.

Yendo al detalle, explicó que el plan tiene que incluir a todos, ya que hay que tener en cuenta que las empresas que lograron estar en pie tienen deudas y que van a empezar de cero. De esta manera, no solo apuntarán a cuestiones de materia fiscal, sino también a la parte comercial, al empleo y la capacitación. “Tiene que ser amplio y abarcar a todas las áreas de las empresas. Quedó mucha mano de obra en la calle y necesitamos que vuelva al turismo porque los capacitamos durante muchos años“, señaló.

Por su parte, Aldo Elías, presidente saliente de la CAT y actual vicepresidente II, indicó que a partir de toda realidad actual, está la obligación de presentar un plan pospandémico. “Hay mucho por hacer, mucho por desarrollar, hay entidades que están completamente consustanciadas con la posibilidad de llevar adelante esto y no tengo dudas de que desde la CAT se va a poder trabajar y acercar al Gobierno las necesidades que el sector privado tiene, no ya de asistencias, sino de posibilidades de trabajar, de generar las mejores herramientas para que la actividad pueda explotar en términos positivos y brindar crecimiento a esta economía golpeadísima”, apuntó.