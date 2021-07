Hasta 2023, el Comité Ejecutivo estará encabezado por Gustavo Hani, Fernando Gorbarán y Aldo Elías. ¿Qué proyectos tienen a corto plazo? ¿Qué opinan sobre las restricciones?

Ayer, en el aniversario número 55 de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), fue el día elegido para que se celebrara la Asamblea General Ordinaria en la que se votaría al Comité Ejecutivo que encabezará la entidad hasta 2023.

Luego de meses de negociaciones, los representantes llegaron a una lista de consenso que fue confirmada por unanimidad ayer. De esta manera, Gustavo Hani, presidente de FAEVYT, tendrá el cargo máximo de la CAT por dos años con posibilidad de renovar por un período más. Por su parte, Fernando Gorbarán, presidente de AOCA, será el vicepresidente I; y el saliente Aldo Elías, el vicepresidente II.

“Vamos a seguir el rumbo. Somos el mismo equipo. Seguiremos trabajando todos unidos. Queremos creer que esta es la etapa final de la pandemia, tenemos que unir dos caminos: todo este tiempo fue la pandemia y sostener al sector, hoy creemos que aparte de esa labor tenemos que sumarle la de la recuperación“, apuntó Hani en la conferencia de prensa que brindaron luego de la votación que fue vía Zoom.

Entre los variados puntos que abordó, explicó que el tema de los varados en el exterior es un gran problema al que hoy no le ven solución. “Nos parece que tendría que haber sido una medida consensuada, o por lo menos trabajada con el sector privado. Con las compañías aéreas estamos tratando de encontrarle la vuelta”, explicó. En este sentido, puntualizó en que no están en desacuerdo con las medidas que se tomen para cuidar la salud de la gente, pero entienden que no se pueden tomar de un día para el otro.

Al referirse a la reunión entre el Gobierno nacional y la IATA, que se dio unas horas antes, comentó que esperaban un poco más: “Los argentinos varados necesitan de todos nosotros para encontrar una solución, seamos público o privado”.

Un horizonte

Hani reiteró que el Previaje en el que se está trabajando se lanzaría en agosto. “Sería para un plan de segundo semestre y verano y también está la versión para extranjeros“, comentó. A su vez, se mostró conforme con que haya vacaciones de invierno: “Queremos que la gente viaje y que se cuide, el turismo ya ha demostrado que tiene los protocolos aprobados para que todos nos cuidemos”. Además, adelantó que van a desarrollar un plan de recuperación (ver nota) que incluya a todos los sectores y actores de la industria turística.

Por su parte, Gorbarán indicó que hay algo en lo que coinciden todas las entidades y es en relanzar la relación con el ministerio. “Esto no implica hacer juicios de valor sobre cómo es la relación con el ministerio, sino que es entender que tenemos que pararnos de otra manera frente al Estado”, remarcó. Puntualmente destacó que Argentina va a seguir siendo un país turístico, entonces lo importante es ver cómo van a enfrentar esta nueva realidad.



El regreso

El Gobierno aprobó la operación de los cruceros desde octubre, por eso, desde el sector privado toman esa fecha como una luz. “Entendemos que sería una apertura, pero vamos a trabajar para que sea antes. Creemos que con un ritmo de vacunación sostenido la reapertura podría darse antes de octubre“, analizó.

Asimismo, resaltó el trabajo que están haciendo las provincias del norte en materia de turismo. “Hay que pensar que son seis provincias de gobiernos distintos y creo que es un claro ejemplo a seguir. El turismo no es partidista“, señaló.

Por otro lado, indicó que ojalá el turismo interno rebalse de gente, pero también los argentinos que quieran pasear por el mundo puedan hacerlo: “Eso va a hablar de un turismo sano y fuerte. Pero estamos todos de acuerdo en que no va a ser de un día para el otro, son dos o tres años de recuperación”

A cerca de los pasaportes comentó que la cámara ha trabajado mucho tiempo en pedir unificación de protocolos en las provincias, pero que es algo muy difícil y que no se ha logrado: “Cada gobernador cuida la salud de su gente y es entendible. Lo que queremos es que Argentina acompañe las decisiones que toma el mundo y no vayamos por otro lado“.

El comité ejecutivo se completa con:

Daniel Suffredini, vicepresidente III



Laura Teruel, secretaria





Carlos Yanelli, prosecretario





Héctor Viñuales, tesorero



Patricia Durán Vaca, potesorero





Horacio Repucci, secretario de relaciones institucionales



Fabián Lombardo, secretario de relaciones internacionales





Roberto Rodríguez, secretario de actas





*************

Balance de gestión

Al ser consultado por los puntos relevantes que deja su paso por la presidencia de la CAT, Elías señaló que de los últimos dos años les tocó 16 meses complicados, con un paro en la actividad turística no solo a nivel nacional sino también internacional. “Algo impensado. Después de 30 años de crecimiento ininterrumpido nos tocó como sector pararnos en una vereda que creímos que no íbamos a estar nunca, la de pedirle al Estado ayuda para mantener nuestras empresas en pie y a los recursos humanos que tanto esfuerzo nos costaron formar. Nos tocó la difícil tarea de desarrollar cualquier herramienta que fuese necesaria para convivir con el COVID-19″, apuntó.

Asimismo, remarcó que les tocó hacer entender que el turismo no es una actividad que contagie, que lo que contagia es la falta de responsabilidad individual y social. “Creemos que es un virus que llegó para quedarse y que de la mano de la vacunación vamos a tener que aprender a seguir cuidándonos más allá de todo“, destacó. Por último, ponderó los ciclos de capacitación que se llevaron adelante y que se tocaron temas trascendentales para la sociedad y para el momento que se vive como el turismo accesible, la perspectiva de género y la oferta nacional a través del Ciclo Ampliar Destinos. “El Congreso Internacional de Turismo Argentino fue un gran logro en un momento complicado, que trabajamos junto a Aerolíneas Vacaciones, INPROTUR, el Ministerio de Turismo y Deportes y el CFT, fundamentalmente nos permitió interactuar a través de la virtualidad con cada una de las temáticas que hoy le preocupan al mundo turístico”, remarcó.

Para cerrar, Elías subrayó que se ha llevado mucho tiempo entendiendo a la actividad turística desde el lado del que consume, pero este paro de nueve meses demostró a la sociedad que es una actividad económica y que cuando no hay turismo mucha gente la pasa mal. “El congreso tiene que legislar para el bien de una actividad que no solamente debe ser política de Estado, sino que es una de las cuatro más importantes que tiene Argentina”, afirmó. En este sentido, Hani remarcó que luego del trabajo que hizo Elías en su gestión ahora tienen que terminar de afianzar eso post crisis: “Somos una actividad económica que derrama empleo, directo e indirecto. Y creo que después de la reunión con el presidente hubo un cambio de pensamiento, empezando por él“. Al respecto, Gorbarán acotó que como sector hay muchas caras y que a partir del desastre de la pandemia el turismo tomó protagonismo. “Nosotros tuvimos que volver a encausar en que es un factor de desarrollo económico y social. Yo nunca vi tantos actores comprometidos con el sector. Hay que acompañar eso con ideas, porque si no caemos en echarle la culpa al ministro de turno“, sostuvo.