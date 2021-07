Si bien desde la localidad rionegrina informaron que el 20 de agosto se reanudará el turismo estudiantil, la federación continúa sin recibir el permiso para operar.

A comienzos de abril, el Gobierno nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que prohibía los viajes de egresados, de contingentes y de estudio en todo el país (ver nota). A partir de entonces, las empresas de turismo estudiantil se vieron en la obligación de detener sus operaciones y comenzar a reprogramar todas las salidas que tenían confirmadas.

En ese contexto, desde San Carlos de Bariloche anunciaron que apuestan a que desde el 20 de agosto puedan reiniciarse los viajes de egresados, que representan un 30’% del turismo total en la localidad. “Estamos proponiendo algunos ajustes para optimizar el esquema de funcionamiento”, detalló Gastón Burlon, secretario de Turismo del municipio.

“La propuesta es reabrir el segmento a partir del 20 de agosto, teniendo en cuenta que el plan de vacunación viene avanzando con mucha eficiencia y para esa fecha estarán cubiertos los grupos de riesgo etarios asociados a los estudiantes, como padres, abuelos y tíos, además de los anuncios que ya se han realizado sobre la vuelta a la presencialidad en el nivel secundario en el país” agregó el funcionario a través de un comunicado.

Sin embargo, desde el área de FAEVYT que se encarga del turismo estudiantil le informaron a Mensajero que aún no recibieron novedades acerca de si podrán reactivar los viajes de egresados a partir de la fecha estimada por Bariloche: “Hoy por hoy estamos prohibidos por un DNU presidencial, entonces hasta que no nos levanten la restricción nosotros no podemos proyectar nada“.

Asimismo, aseguraron que se encuentran a la espera de una confirmación por parte de las autoridades para comenzar a diagramar las salidas: “Tenemos los viajes de 2020 ya reprogramados; y con respecto a los de 2021, los que tenían julio ya tienen fecha asignada y con los de agosto estamos en eso”.