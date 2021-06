La plataforma de series y películas hizo un repaso sobre más de 20 destinos que están presentes en varias escenas de sus contenidos audiovisuales.

En general, las historias suelen inspirar conexiones con otras culturas. Por ejemplo, cuando las personas ven películas, series o documentales de otro país, de cierta forma se conectan con esa cultura y muestran un firme deseo de visitar y explorar ese destino en particular. En ese sentido, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España estableció un acuerdo con Netflix para evaluar el impacto de los contenidos del país europeo sobre la afinidad turística y cultural en la región.

A raíz de este tema, María Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, firmará mañana la alianza, una semana después de que Miguel Sanz, director general de Turespaña, en el webinar “Ipsos: Opinión y Big Data para entender al Turista Internacional”, dijera que el marketing vaya allí donde están los consumidores para poder atraerles a España”.

“Hay que orientar la promoción y el marketing turístico allí donde están los consumidores y a aquellas plataformas y canales que modulan la opinión de los consumidores, en nuestro caso de los viajeros”, agregó el funcionario español.

Es importante remarcar que Netflix es un servicio de entretenimiento con alcance global en más de 190 países, con un claro compromiso de ofrecer las mejores historias. De hecho, al día de hoy, la plataforma ha llegado a filmar en más de 100 países.

De esta forma, con un repaso por más de 20 contenidos audiovisuales, Turespaña publicó un video en sus redes sociales en el que hizo una descripción del territorio sin decir su nombre.

“¿Cómo dirías que es España sin decirlo? Fácil. Alargamos la comida hasta la cena y lo llamamos sobremesa. Nos bañamos en las mismas termas que los antiguos romanos y vamos a la playa todo el año aunque el agua esté helada en pleno invierno”, exclamó la voz en off al principio de la filmación, con un repaso por distintas escenas de La Casa de Papel, El desorden que dejas, Bienvenidos al edén y Alma que se montaron en atractivos turísticos como la Ermita de San Frutos (Segovia), las Caldas Romanas de Bande (Ourense), la Playa Montaña Bermeja (Lanzarote) y Cabo Busto (Asturias).

“Nos da igual perdernos si ganamos conocer a otro pueblo por el camino. Si nuestras calles hablaran dirían que tienen siglos de historia”, agregó el locutor, mientras se hacía un recorrido por escenas grabadas en The Witcher, Diecisiete, Akelarre y La monja guerrera, en lugares emblemáticos como las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria), el Acantilado El Bolao (Cóbreces), el Bosque de Urbasa (Navarra), el Puente Nuevo de Ronda y el Torcal de Antequera (Málaga).

Las imágenes también incluyeron una secuencia de tomas realizadas en Guadalajara, Madrid y Barcelona para escenas puntuales de Bajo cero, Paquita Salas, Valeria y ¿A quién te llevarías a una isla desierta?.

Además, se hizo hincapié en que “los días se alegran con verbenas y las noches son más largas”. “España está incluso en un tablero de ajedrez, en un vestido de época en Londres o en una Adelaida ficticia”, sumó el relato mientras pasaban imágenes de Loco por ella, Gambito de dama, Los Bridgerton y The Crown.

“¿Que cómo diría que es España sin decirlo? Con sus risas y no tan risas. Es la sensación al final del día de que no te has montado ninguna película, porque aquí la vida es así”, finaliza el clip, con imágenes de Élite, Alguien tiene que morir, Las chicas del cable y El inocente.