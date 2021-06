Carlos Alonso y Alejandro Duarte, ejecutivos de la compañía, hablaron con Mensajero sobre la organización de eventos y el nuevo motor de búsqueda para agencias.

– ¿En qué consiste Tucano Eventos?



– CA: Es un lanzamiento que pensamos con gente que se dedica pura y exclusivamente a eso dentro de Tucano Tours. A veces nos preguntamos qué pasa con algunas agencias. Por ejemplo, hay muchas que tienen dos o tres corporaciones y lo demás es vacacional. En este sentido, me refiero a las que son más chicas o las que no están afiliadas a IATA. Esas empresas hacen eventos pero no recurren al agente de viajes, simplemente se contactan con una organización que se dedica a eso. Se comunican con los profesionales para los traslados, la hotelería y los pasajes.

– ¿Qué los motivó a innovar a partir de esta acción?



– CA: Hoy en día, con la cantidad de eventos virtuales que hay, más los presenciales cuando la situación epidemiológica lo permita, se pueden ofrecer tranquilamente. Si Tucano Tours les da el pasaje aéreo, tranquilamente puede brindar el soporte para esto y cómo realizar el evento. Tenemos convenios con todo lo que se necesita. Es un servicio más que le ofrecemos a las agencias de viajes. Tucano Eventos es un desarrollo enfocado en el B2B.

– ¿Qué análisis hacen del presente que atraviesa el sector? ¿Cuál es el presente de la compañía?



– CA: En el tema de los aéreos, el mercado está en un 30%. Si lo comparamos con 2019, ya no los llamamos clientes, porque en este presente que vivimos, directamente son socias las agencias de viajes. Por eso buscamos la asociatividad. En ese aspecto, hemos firmado acuerdos con las cuales alcanzamos un 48, un 50% respecto a mayo del año pasado. Estamos entre 18 y 20 puntos mejor que BSP. Es un hito histórico al alcanzar el primer puesto porque no estaba en nuestros planes.

– ¿Qué estrategias están llevando adelante con las aerolíneas?



– CA: En un principio queríamos apostar por el servicio del nuevo departamento de Tucano Eventos & Meeting, el SCI Web, por el que estamos fortaleciendo el proceso de emisión en todos nuestros clientes y demás. Hicimos acciones de integración de NDC con Lufthansa, Iberia, JetSmart y ahora estamos avanzando con Copa Airlines y LATAM. Es decir, la gente está buscando asociatividad en Tucano. La verdad es que tenemos un trabajo extra a lo que estábamos haciendo. Sabemos que el mercado está caído, porque hablar de un 30% es algo muy pequeño en comparación al 2019. Es imposible hacer cálculos con respecto al año pasado porque lo único que se puede tener en cuenta es cuando salieron las tarifas superflex o para el CyberMonday y el Hot Sale.

– ¿Qué es lo que más están haciendo hoy en día?



– CA: Hoy por hoy no paramos con las reemisiones. Los cambios constantes de las compañías aéreas por todas las problemáticas que hay. Actualmente, no pueden ingresar más de 2000 personas por día en Ezeiza. Es una complicación. Día a día estamos cortando clavos para ver si sale un vuelo, si se reprograma y demás. De todas formas, creo que se terminó generando algo muy bueno. No buscamos asociatividad en otras empresas y nos basamos en el servicio de los agentes de viajes.

– Con todos los cambios que hubo respecto al turismo que existía antes de la pandemia, ¿priorizan a otros actores del mercado?



CA: Hay empresas online que nos han pedido soporte de reemisión y nosotros tuvimos que negarnos porque realmente no podemos. Nuestra prioridad son los clientes, los agentes de viajes.

– ¿Por qué siempre apuestan hacia el agente de viajes? ¿Creen que con la organización de eventos se puede encontrar una salida positiva de la crisis?

– AD: Lo que hizo Tucano a lo largo de todo este tiempo es seguir pensando ideas para ayudar al agente de viajes. Siempre apuntamos a eso y vimos que había una necesidad de parte de los minoristas de ampliar la gama de servicios que ofrecían. Organizar eventos requiere de una especialización. En ese sentido, nos contactamos con gente que se especializa en esta temática. Para los próximos años, creo que todo será híbrido, habrá combinaciones entre la presencialidad y la virtualidad.

– ¿Qué pueden comentar acerca del nuevo motor de búsqueda para las agencias de viajes?



– CA: Es una herramienta B2C, porque puede ser integrado a las páginas web con todo. Por ejemplo, un pasajero particular de una agencia de viajes determinada se puede meter para ver el contenido que aparece en una OTA. Tiene el logo del profesional minorista y además se incluye el producto en sí de Tucano Tours. Nosotros ponemos el precio que ellos quieren y automáticamente el motor es nuestro, aunque se los damos a ellos. Será un nuevo canal para generar las reservas.

– ¿Qué balance pueden hacer de las gestiones y el trabajo que llevó adelante la guardia comercial de Tucano Tours?

– CA: No dejó de estar operativa en ningún momento. Hubo gente de reemisiones que se puso a trabajar a la par un sábado, un domingo. Eso realmente es trabajar en equipo.

– AD: Incluso, la función de la guardia no es solamente resolver una emergencia. De hecho, venden muchísimo. Si alguien quiere vender un boleto un domingo y lo quiere sacar en Tucano, y el pasajero quiere viajar dentro de cinco meses, se puede comprar tranquilamente. Estamos cerca de decir que trabajamos las 24 horas, porque la guardia funciona al mismo ritmo que el área comercial.

– ¿Cuál es el secreto para que, en un contexto negativo, la empresa siempre se reinvente y logre salir adelante?

– CA: Yo siempre digo que “en el país de los ciegos, el tuerto es rey”. Es decir, dentro de lo malo, en el decrecimiento, Tucano Tours se fortaleció a partir de Tucano Eventos, el motor B2C y los equipos de Emisión, Reemisión, Atención al Cliente, Guardia Comercial, BSP, Cuentas Corrientes y Administración. Lograron adaptarse a muchos cambios de horarios y realmente siento que no solo se pusieron la camiseta, sino que la transpiraron y se que van a seguir así. Es una gran familia la que hemos formado. Algunos se han ido, como pasa en todas las empresas, pero nosotros tratamos de seguir dándole para adelante. Me pone muy contento la unión de todos los sectores y las unidades de negocio en tiempos difíciles.

– ¿Qué balance pueden hacer de Argentina por argentinos?

CA: Hemos tenido capacitaciones con ministerios y oficinas de turismo de casi todo el país. Estamos viendo la posibilidad de incluir a “Argentina por argentinos” en los medios masivos y en la vía pública con una frase olvidada desde hace muchos años: “Consulte a su agente de viajes”. Creíamos que no iba a haber tanta gente en las charlas y realmente participaron más personas de las que esperábamos. Por suerte, se está vendiendo bien.

– ¿Qué lanzamiento tienen en mente para lo que viene?

– CA: Estamos analizando con toda la gente de IT la posibilidad de empezar a armar el SCI Remission. Hoy el motor solamente emite, la reemisión es manual. Eso no significa que el día de mañana seamos los primeros en Argentina en implementarlo. La intención es que salga este año para que las agencias que tienen SCI puedan emitir con un botón y reemitir con otro.