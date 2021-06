Se confirmó la extensión de las normativas migratorias, aunque se hizo la salvedad para las frecuencias que conectan con el Viejo Continente.

“Se recomienda a los argentinos/as y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo, a fin de evitar dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas”, insistió Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones luego de detallar las medidas que rigen para el ingreso y egreso del país.

De esta manera, confirmó que se prorrogan las normativas vigentes, pero que sumaron una serie de medidas con el objetivo de seguir “cuidando a la población”.

Es importante recordar que, debido a los nuevos linajes del coronavirus, están suspendidos los vuelos que tengan como origen o destino el Reino Unido e Irlanda del Norte, Turquía, países del continente africano, y los que tengan como origen Brasil, Chile o India. “También se implementó una restricción del 20% de las frecuencias desde/hacia países de Europa“, explicó. Asimismo, reforzó: “Todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo”. Lo mismo para las fronteras terrestres, indicó, con excepción del comercio internacional: “Se recuerda que los únicos corredores seguros de ingreso son los aeropuertos de Ezeiza, San Fernando y Aeroparque, como así también la terminal de Buquebus”.

Con respecto a los testeos confirmó que se continúa con la operatoria actual, que establece un testeo al llegar al país y otro al séptimo día de ingreso. “Quienes resulten positivos deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales hasta su traslado seguro a la residencia si correspondiera“, aclaró.

⛔Quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen.



⛔ Los gobiernos de las distintas jurisdicciones controlarán que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios. — Florencia Carignano (@florcarignanook) June 12, 2021

Entredichos en las redes

A la par del informe de la nueva situación aerocomercial nacional. Carignano tuvo un cruce virtual con el diputado Nacional por Mendoza del interbloque de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Turismo de la cámara baja, Alfredo Cornejo. “¿Por qué los vuelos internacionales pueden llegar a Ezeiza y a Mendoza no?“, se cuestionó el legislador. Asimismo, consideró: “Vacunados y con PCR negativo, los turistas podrían ingresar. El sector está preparado con todos los protocolos”. En este sentido, pidió al Gobierno nacional que permita la apertura de vuelos internacionales y del Paso Cristo Redentor para el ingreso al país de turistas hacia Mendoza. A lo que la directora de Migraciones respondió: “Si leyera la normativa vigente se enteraría de que es el gobernador de su partido y su provincia el que debe solicitar la apertura del aeropuerto y el paso Cristo Redentor, indicando los protocolos que garanticen las medidas sanitarias. Hasta ahora no lo hizo“.

Por su parte, la funcionaria nacional insistió en repetidas oportunidades que la provincia no presentó, luego del intento fallido de diciembre por abrir a los países limítrofes, una propuesta para la apertura internacional de la terminal aérea local. Si bien Cornejo no respondió, horas después, Mariana Juri, la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, dio su versión de la situación (ver nota).