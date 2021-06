La Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje renovará parte de su comisión directiva. Mensajero dialogó con representantes de la facción que apoya el presidente de la entidad.

A fines de septiembre del año pasado, Gustavo Peralta fue reelegido como presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje (ACAV), cargo por el que aún le queda un año.

Nueve meses después, y con una situación sanitaria compleja en la provincia, la asociación renueva parte de su Comisión Directiva. La elección se llevará a cabo mañana (15 de junio) y se enfrentarán dos listas. Una es Todos somos ACAV, que cuenta con el apoyo de Peralta, y la opositora que es la que está conformada por integrantes de Agentes de viajes autoconvocados.

Vale aclarar que el año pasado, participantes de dicho movimiento ya se habían sumado a la comisión directiva: Marcelo Molas, como secretario; y Guillermo Valdeolmillos, como vocal titular tercero, que son justamente los que hoy acompañan al frente opositor.

Según las cifras oficiales, alrededor de 238 asociados son los que están habilitados para votar. La comisión directiva está compuesta por 14 miembros y por estatuto en ésta ocasión se deben renovar 7 cargos, aunque hay tres integrantes que renunciaron el año pasado, por lo tanto también se buscará reemplazar estos puestos. Por lo tanto, cada lista cuenta con 10 postulantes.

En este marco, Mensajero dialogó con dos integrantes de Todos somos ACAV: Federico Maccio, que va como vicepresidente; y Valeria Lorenzatti, como suplente de Revisora de Cuentas.

“La propuesta que nosotros tenemos es bastante simple, hemos armado un grupo de 10 personas. Estamos en actividad, con nuestras empresas funcionando, tenemos humildemente alguna trayectoria y experiencia en el rubro“, apuntó Maccio.

En este sentido, Lorenzatti explicó que la idea es seguir con algunas gestiones que ya viene realizando la comisión directiva actual y buscar un canal de comunicación más fuerte con todos los asociados y actores del sector turístico, para enfrentar lo que viene y así promover la participación. “Nos hemos acercado a ellos, nos hemos presentado uno por uno, así como a nuestras propuestas”, confirmó.

Yendo al detalle, el candidato a vicepresidente comentó que se focalizarán principalmente en dos cuestiones. Por un lado, ver cómo van resolviendo el día a día, que es lo más complejo por los cierres y aperturas. “El trabajo se concentra en dialogar con autoridades para ver cuándo empezamos a establecer actividades productivas. Nuestro horizonte no está en generar subsidios ni dádivas porque no nos alcanza, no las despreciamos, pero no son suficientes. Si no que nos abocamos a gestiones concretas para ver dónde se puede activar y que todos puedan volver a la actividad”, precisó. Siguiendo esta línea, Lorenzatti comentó que desde hace algunos años tenía intensión de sumarse a la labor en la asociación, pero por cuestiones personales se le fue atrasando: “Ahora que tengo más tiempo quiero involucrarme porque como agencia minorista me interesa ver si puedo ayudar“.

Para cerrar, Maccio adelantó que también proyectan trabajar para la reactivación de Aeropuerto de Córdoba para vuelos internacionales estableciendo puestos sanitarios para hacer frente a la situación tal como ocurrió en Aeroparque que ya está para vuelos regionales. “En segunda instancia buscamos volver a motivar a los gobiernos y a las aerolíneas a sumar mayor cantidad de opciones desde allí, para que como consecuencia se transforme en un Hub”, afirmó.

Lista Oficialista

Vicepresidente: Federico Maccio (Git Operador)

Tesorero: Diego Obregón (Viajes TDH)

Prosecretaria: Patricia de la Colina (Ulyses Viajes)

Vocal Titular 1°: Juan Cruz Lozada (Losada Viajes FTA)

Vocal Titular 2°: Gustavo Beggia (Beggia Turismo)

Vocal Titular 4°: Cecilia Giacosa (Giacosa Turismo)

Vocal Titular 5°: Alejandro Caramuti (Carlos Garro Travel)

Vocal Suplente 2°: Dora Gómez (Dora Gómez Viajes)

Revisora de Cuentas Titular: Delia Beatriz Martínez (Almar Viajes)

Revisora de Cuentas Suplentes: Valeria Lorenzati (Ohana Viajes)

Lista Opositora

Vicepresidenta: Mariana Echeverría (Nana Travel)

Tesorero: Saúl Banchio (Saúl Banchio Serv. Turísticos)

Prosecretaria: Natalia Crippa (Millford Viajes)

Vocal Titular 1°: Gustavo Kraisman (Pop Travel)

Vocal Titular 2°: Gustavo Daniel Terén (Abordo Viajes)

Vocal Titular 4°: Guillermo Rovere (Franq. Lozada Viajes Rovere)

Vocal Titular 5°: Viviana Méndez (Inédita Serv. Turísticos)

Vocal Suplente 2°: Elvio Sánchez (Transbus Viajes)

Revisora de Cuentas Titular: Susana Marcattini (Bitácora Sudamericana Travel Torus)

Revisora de Cuentas Suplente: Miriam Lorenzo (Peperina Tour)