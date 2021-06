A bordo de MSC Meraviglia y MSC Divina, la compañía de cruceros volverá a los puertos estadounidenses durante el verano boreal.

MSC Cruceros anunció el reinicio de las actividades desde los puertos de Estados Unidos a partir de agosto. Esta confirmación se produce luego de que la CDC aprobara los acuerdos portuarios de la Fase 2A de la compañía en el Puerto de Miami y Puerto Cañaveral, así como también la aprobación provisional de su solicitud para emprender un crucero de simulación, el cual se llevará adelante el 17 de julio, a bordo de MSC Meraviglia desde Miami.

De esta manera, MSC Meraviglia iniciará sus itinerarios el 2 de agosto, con cruceros de 3 y 4 noches, desde Miami a Las Bahamas, y con el nuevo destino exclusivo de MSC Cruceros: la isla privada de Ocean Cay MSC Marine Reserve. Luego, a partir del 18 de septiembre, la embarcación agregará cruceros de 7 noches desde Miami a Las Bahamas y el Caribe.

Por otra parte, MSC Divina reanudará la navegación desde Orlando (Puerto Cañaveral) el 16 de septiembre, ofreciendo opciones de cruceros de 3, 4 y 7 noches desde Las Bahamas y el Caribe, incluyendo también escalas en la isla privada de MSC Cruceros.

“Con nuestra amplia experiencia navegando por Europa desde agosto de 2020, junto con nuestro protocolo de sanidad e higiene pionero en la industria, nuestros pasajeros estadounidenses pueden reservar con confianza sabiendo que estamos bien preparados para un reinicio exitoso en ese mercado”, expresó Gianni Onorato, CEO de MSC Cruceros, quien agregó: “Además, con el fin de garantizar una experiencia más segura para nuestros pasajeros, previamente habíamos anunciado un programa de vacunación para toda la tripulación, y esperamos que la mayoría de nuestros pasajeros que reserven un crucero este verano planeen vacunarse antes de zarpar. La rápida distribución de vacunas en los EE. UU. ha sido un paso positivo para ayudar a nuestros pasajeros a volver a viajar, y los animamos a aprovechar esta oportunidad de contar con una protección adicional cuando reanuden sus viajes este verano”.

La naviera anunciará próximamente detalles sobre todos los cruceros, así como también acerca de las medidas de sanidad e higiene para los pasajeros. Los huéspedes podrán estar vacunados o no, pero aquellos que no lo estén o no puedan presentar un certificado, deberán someterse a pruebas adicionales.