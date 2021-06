“No estamos dispuestos a seguir sufriendo limitaciones a la hora de trabajar”, afirmó la Cámara Argentina de Turismo a través de un comunicado.

El viernes a la tarde, a través de un comunicado, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) remarcó la importancia de contar con temporada de invierno, motivo por el cual indicaron que “están trabajando fuertemente” en cada uno de los destinos turísticos y centros invernales del país.

En primera instancia, la entidad presidida por Aldo Elías reconoció que “en 2020 se perdieron las vacaciones de invierno”, razón por la que no están en condiciones de soportar otra situación parecida.

“El turismo es motor de desarrollo y generador de empleo en cada rincón del país, por eso es fundamental que la actividad pueda reactivarse en beneficio de todos los argentinos”, explicaron desde la CAT.

Por otra parte, de acuerdo a lo que explicaron, miles de miles de hoteles, prestadores y agencias de viajes tuvieron que cerrar definitivamente, sin dejar de lado la prohibición de los congresos y las exposiciones, al margen de los cambios que sufrió la gastronomía. En ese sentido, indicaron que “no están dispuestos a seguir sufriendo limitaciones a la hora de trabajar”.

Por último, la Cámara Argentina de Turismo aprovechó la ocasión para recordar un concepto que surgió en el Ministerio de Salud de la Nación, el cual constata que “el turismo no incrementa los contagios”. “Los estrictos protocolos de seguridad sanitaria que implementamos en la realización de la temporada de verano y en Semana Santa demostraron que no hubo una suba de casos y más al tener en cuenta la interacción entre las empresas de turismo y los viajeros. El turismo es salud, el turismo no contagia”, finalizaron.