Claudia Grynzspan, ministra de Turismo y Cultura de San Juan, conversó con Mensajero sobre los programas de ayuda económica al sector lanzados en el último tiempo.

En un contexto en el que lo cambiante de la situación sanitaria y las restricciones circulatorias mueven los hilos del turismo nacional, el Gobierno de San Juan mantiene conversaciones permanentes con los privados para sostener en pie a un sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Claudia Grynzspan, ministra de Turismo y Cultura de la provincia, conversó con Mensajero acerca de las ayudas económicas que se implementaron en las últimas semanas a partir de sus encuentros con el sector hotelero-gastronómico, agentes de viajes y la Cámara de Turismo de San Juan: “Reuniendo toda esa información, se resolvieron estas medidas que hemos anunciado ayer. Lo que se venía hablando desde un principio era la crisis y el respiro que da el movimiento del turismo interno, pero que no iba a ser suficiente para este momento de la segunda ola. El punto crítico que se viene analizando es la hotelería urbana, es decir, la que se utiliza para el turismo de reuniones y de ciudad”.

Es a partir de esta situación que el Gobierno de San Juan, encabezado por Sergio Uñac, lanzó ayer el programa Proteger Empleo, destinado a comercios minoristas, a la industria cultural, al sector gastronómico y actividades turísticas. Se trata de un aporte que se le hace al empleador de 15 mil pesos por cada trabajador. El mismo abarcará los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. También alcanzará a monotributistas en relación de dependencia y al trabajo independiente. Por su parte, la ayuda contempla especialmente tanto a las agencias de viajes como a la hotelería urbana de 1 a 5 estrellas y apart hotels que se encuentren localizados en los núcleos urbanos, como la ciudad capital, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson, quienes se beneficiarán con 22 mil pesos.

“Este programa es para cuidar los puestos de trabajo. Son 1000 millones de pesos que están destinados a más de 15 mil sanjuaninos. El mismo está en principio pensado para cuatro meses, esperando que los sectores se reactiven con más fuerza. Se apunta a que, en noviembre, con un clima un poco más veraniego y un porcentaje mayor de la población vacunada se pueda pensar en un movimiento económico menos restringido. Es por eso que estamos apuntando a octubre”, agregó Grynzspan.

La funcionaria explicó que para recibir este beneficio los empleadores tienen que demostrar no estar accediendo al REPRO II, además de presentar las declaraciones juradas de los aportes y contribuciones de seguridad social y acreditar el personal en blanco en los períodos de febrero, marzo y abril. Por su parte, los monotributistas, autónomos y trabajadores independientes tienen que al menos tener dos aportes pagos en los últimos seis meses para poder calificar.

Por otra parte, hoy se abre la quinta edición de Emprendedor Cultural y la sexta de Emprendedor Turístico, un programa fondeado con 40 millones de pesos. Se trata de un aporte no reembolsable de hasta 150 mil pesos para aquellos emprendedores que tengan proyectos nuevos o funcionando. “Lo hemos flexibilizado y tenemos equipos que evalúan el proyecto presentado. La mayor parte de la oferta turística en municipios está alcanzada por el emprendedor: cabalgatas, circuitos en bicicleta, paradores, etcétera. El impacto que tiene este programa es altísimo porque no es complicado: se bajan el formulario y lo llenan. No necesitan presentar nada más que el proyecto”.

Otro de los programas lanzados por el contexto de la pandemia es PreCompra, a partir del cual el Gobierno provincial adquiere servicios del ámbito turístico y cultural para activar puestos de venta en distintos puntos y darles liquidez a los productores. “El mismo está subsidiado con 20 millones de pesos. De esta forma, a pequeños establecimientos hoteleros y guías les hemos comprado vouchers de servicios. muchos de los cuales se han otorgado a la Asociación de Agencias de Viajes, con la intención de que ellos lo utilicen para armar paquetes bajando el costo”, sostuvo la ministra.

Grynzspan comentó que otro de los planes es Nuevos Destinos, con una inversión de 120 millones de pesos por parte de la provincia, destinados a crear atractivos que están sin explotar en los 19 municipios sanjuaninos: “Con la reactivación del turismo interno, la gente ha acudido a espacios nuevos, a lugares que antes no visitaba. Entonces con los prestadores de servicios y con cada intendente hemos detectado estos lugares y les vamos a proveer de oficinas turísticas transportables, pasarelas, señaléctica y baños para que puedan convertirse en atractivos turísticos. Es un programa de infraestructura no invasiva, móvil y que no necesita construcción estática, para que también sea sostenible”.

“Para mí, el turismo no es un fin, sino una herramienta de desarrollo local. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico, estamos cercenando una herramienta muy valiosa. Esta actividad llega a una comunidad para generar empleo, pero también posibilita la generación de energía, de hospitales, de rutas, de lugares de esparcimiento para ellos mismos. Hay una transversalidad sociológica. En San Juan lo hemos entendido así y por eso hay un fondeo de infraestructura sostenible”, expresó la jefa de la cartera provincial.

Teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre por la situación sanitaria en el país, Grynzspan manifestó que, pensando en la temporada de invierno, “se planifica lo posible”. “Tenemos en cuenta que 2021 ya cuenta con algunas pequeñas certezas por lo aprendido durante el año pasado y que lo planificado no es una estructura sólida, sino apenas un borrador. En ese sentido, el Consejo Federal de Turismo es una herramienta fundamental en la que los ministros intercambiamos lo que está sucediendo en cada provincia, lo que sirvió, lo que no, lo que está funcionando, y sobre todo, cruzamos información sobre situaciones en común para poder dar respuestas más integrales”, sintetizó.