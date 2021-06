Gustavo Hani, presidente de FAEVYT, dialogó con Mensajero sobre la presencia del país en FITUR y confirmó que FIT se realizará aunque quizás se pase a noviembre.

Del 19 al 23 de mayo se realizó en Madrid la edición de FITUR que apuntó a marcar la reactivación del turismo en el mundo.

Argentina participó de este encuentro y como parte de la delegación asistió Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y vicepresidente I de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), quien habló con Mensajero sobre la relevancia que tiene que el país participe de esta edición.

“Creo que es muy importante que Argentina esté, hay que acompañar a los operadores. Tenemos que pensar que la mayoría de los que están acá hace más de un año que no facturan porque son receptivos únicamente, siguen invirtiendo porque ven esa apertura en septiembre u octubre“, analizó.

En paralelo, señaló que también hay que tener en cuenta que todo lo que se vende ahora no es para junio, sino que es para el segundo semestre o para 2022, ya que el turismo necesita un tiempo previo de comercialización. “Por eso es muy importante no haber achicado metros. Argentina está demostrando que quiere rápidamente al turismo en el país, a penas se abran las fronteras”, remarcó.

Entre las múltiples acciones que llevó a cabo en la feria madrileña, comentó que se reunió con Rafael Gallego Nadal, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV): “Hablamos sobre la situación de las agencias en general y sobre los beneficios que consiguieron ellos y los que obtuvimos nosotros. Están muy sorprendidos con el Previaje, les parece una idea por lo menos diferente a todo lo que se pensó en su momento”.

Además destacó que, dentro de FITUR, FAEVYT firmó un convenio para potenciar el turismo accesible en el país (ver nota) y que estuvieron acompañando a los operadores en múltiples reuniones. “Nos juntamos con Iberia, por ejemplo. Hay operadores nuevos, para algunos es su primera FITUR”, indicó.

Al consultarle por la realización de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), que está programada para principios de octubre, no dudó en confirmar que el evento se llevará a cabo. A lo sumo, explicó, se pasará a noviembre, dependiendo del calendario. “Que se haya hecho FITUR es un gran avance. Soy un convencido de que hay que estar, cuidando los gastos y fijándose que venga menos gente, pero la presencia es fundamental. No quiere decir que porque hayamos estado en la feria no se haya hecho más nada en Argentina. FAEVYT es muy grande y tiene mucha gente trabajando con la problemática nacional. Somos la única actividad que es regulada totalmente por el ministerio y bueno, los principales actores de la cartera están acá”, apuntó. Al respecto, señaló que horas antes mantuvo con Matías Lammens una charla sobre los REPRO, y luego, en conjunto con Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes de Salta, hablaron por el plan de fiscalización que anunció la provincia hace unos meses y que necesitaban el ok del funcionario nacional. “Es importante estar en todos lados”, enfatizó.

Camino por andar

Continuando con la explicación sobre la labor que se hizo desde FAEVYT para encarar estos tiempos complejos, Hani ponderó: “Las ayudas son siempre importantes, después tendremos que trabajar en por qué algunas agencias u operadores no están accediendo. Logramos que se cambie la forma de medirlo, ahora tenemos que identificar si esa es la manera adecuada, y si no es tendremos que encontrar la que corresponda”. Siguiendo con esta línea, hizo hincapié en que como resultado de la reunión que tuvieron con la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, les otorgaron el 90% de todos los puntos que pidieron. “Nosotros no queremos pedir más plata, queremos trabajar, pero como no podemos necesitamos que nos ayuden”, profundizó.

Asimismo, insistió: “Estamos en el camino de intentar llegar a un septiembre u octubre de apertura. Preferimos que cierren todo ahora, pero que tengamos vacaciones de invierno, porque ahí sí sería un golpe muy fuerte para el sector. Pero también entendemos que la situación sanitaria es gravísima”.

A su vez, explicó que entienden que las ayudas a pesar de ser muchas no alcanzan, aunque reconoció que luego de la reunión que armó Lammens (con Todesca y Tolosa Paz) creen más que nunca en el diálogo: “Hemos conseguido muchas ayudas, el problema es que no alcanzan porque esto no termina. Los agentes de viajes que están involucrados y que participan de los zoom saben que estamos trabajando mucho, no hemos hecho distinción entre socios o los que no lo son. Es lo primero que dije, FAEVYT es una entidad de puertas abiertas. Vengan todos, los problemas los arreglamos acá. Estamos trabajando muy bien en todo el país, lamentablemente esto no termina nunca”.

Entre los logros de este momento puntualizó que hay casi 1300 agencias que accedieron a una actividad conexa, o a un cierre temporario, o al domicilio virtual, o a una unificación de estructuras. “Son medidas que en su momento no eran tan valoradas, pero sin embargo son muy importantes. Hoy logramos que todo eso se prolongue“, remarcó.