El sello Best Tourism Villages reconocerá a pueblos comprometidos con la promoción, la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible.

En el marco de la inauguración de la primera oficina regional de la Organización Mundial de Turismo (OMT) en Medio Oriente, más precisamente en Riad (Arabia Saudita), la entidad presentó oficialmente la iniciativa “Best Tourism Villages”, una iniciativa que busca que la actividad constituya “una fuerza positiva en aras de la transformación, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades”.

A su vez, la acción consta de un sello identificatorio, un programa de ayuda a pueblos rurales, y una red para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, conocimientos y oportunidades.

El objetivo básicamente es que los pueblos rurales se puedan mostrar como los mejores ejemplos de cómo aprovechar el poder del turismo para ofrecer oportunidades y salvaguardar sus comunidades, tradiciones locales y patrimonio.

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, afirmó que “el turismo puede ser un motor de cambio positivo para las comunidades rurales de todo el mundo”. Además, agregó que se busca “valorar la singularidad de cada pueblo y dar a conocer las mejores iniciativas con miras a hacer de la actividad un vehículo que lleve a las zonas rurales hacia un futuro mejor”.

De la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la iniciativa de la OMT se propone encontrar pueblos que han adoptado enfoques innovadores y transformadores con respecto al turismo en las zonas rurales.

Además de intentar maximizar la contribución del sector a la reducción de las desigualdades regionales y a la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, la iniciativa tiene como propósito fomentar el rol del turismo en la apreciación y preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, sistemas de conocimientos, diversidad biológica y cultural, así como valores y actividades locales, sin dejar de lado a la gastronomía.

Los tres pilares de la iniciativa son el Sello Best Tourism Villages by Unwto; el Programa Upgrade Best Tourism Villages by Unwto; y la Red Best Tourism Villages by Unwto.

El sello identificará a los pueblos que sean ejemplos de destinos de turismo rural con activos culturales y naturales reconocidos; preserven y promuevan valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios; y que defiendan un compromiso con la innovación y la sostenibilidad en todos sus aspectos.

En tanto que el Programa beneficiará a los pueblos que no cumplan plenamente con los criterios que exige el sello, que recibirán el respaldo de la OMT y de sus socios al objeto de que puedan mejorar en las áreas en las que, durante el proceso de evaluación, se observen carencias.

Los Estados Miembros de la OMT pueden inscribir un máximo de tres pueblos para su evaluación en el marco de la iniciativa y el plazo de presentación finaliza el 31 de julio de 2021.

Los pueblos seleccionados se anunciarán en octubre de este mismo año, con ocasión de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT, que se celebrará en Marrakech (Marruecos) del 12 al 15 de octubre de 2021.