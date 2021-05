A horas de que la feria haya cerrado sus puertas, los balances y conclusiones comienzan a surgir. El objetivo de ser la cara de la reactivación parece haberse cumplido.



Los pasillos de IFEMA hablaron por sí solos, se podía circular sin necesidad de frenar el paso, ya que no el clásico tumulto de visitantes de otras ediciones no fue una constante. Aún así la evolución da positivo, expositores de todo el mundo coincidieron en que es mejor que haya habido FITUR a que no.

Ministros de Turismo de 28 países, la Organización Mundial del Turismo, y autoridades gubernamentales y autonómicas de España fueron parte de esta edición que tuvo como objetivo planes y medidas extraordinarias para la reactivación de la actividad.

En todo este marco, las cifras hablan por sí solas: 5000 empresas y 55 países, más de 62.000 asistentes presenciales – 42.000 profesionales, y más de 20.000 visitantes estimados que recorrieron los siete pabellones (44.000 metros cuadrados). A estos resultados hay que sumar la cifra de más de 40.000 visitantes digitales.

“FITUR 2021 ha puesto de relieve la urgente necesidad de recuperación del turismo a nivel global”, destacaron los organizadores.

El movimiento de llegadas a Madrid con motivo de FITUR se estima que ha generado en la ciudad un impacto económico de aproximadamente 100 millones de euros.

Por otro lado, destacaron el fuerte respaldo institucional que recibieron de la Casa Real, con la presencia de los Reyes de España, así como por parte del Gobierno de España, otorgando la consideración de la asistencia a FITUR como “viaje esencial” para profesionales internacionales cualificados y declarado a la feria como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. FITUR también ha sido el escenario escogido para la presentación por parte del Presidente del Gobierno del Certificado Digital Unión Europea COVID, y de la reunión del Consejo Español de Turismo.

Finalmente, vale recordar que la próxima edición de FITUR volverá a sus fechas habituales: concretamente se celebrará del 19 al 23 de enero, con la presencia estelar de República Dominicana que será por segunda vez Socio FITUR.