Fuentes cercanas a la cartera turística le confirmaron a Mensajero que la nueva versión del programa tendrá dos líneas de trabajo: una para el mercado nacional y otra para el internacional.

En el marco de FITUR 2021, la delegación argentina apunta los cañones a captar la atención del mercado internacional pensando en una posible reapertura de fronteras en el futuro. En ese sentido, fuentes cercanas al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le comentaron a Mensajero en qué va a consistir la nueva edición del Previaje, planificada no sólo para mantener la industria en marcha, sino también con la mente puesta en el mercado internacional.

Según pudo averiguar este medio, el programa se va a dividir en dos etapas. En una primera instancia, entre septiembre y noviembre proyectan un plan de escapadas con la intención de incentivar los viajes de cercanía, ya que se considera que para ese entonces el país estará saliendo de la crisis sanitaria actual. Posteriormente, se va a contemplar un programa que se activaría el último trimestre, similar al del año pasado, pero con pequeñas modificaciones, netamente técnicas, destinado a vender todos los planes de viajes para 2022. Aunque, según pudo saber Mensajero, desde FAEVYT están pidiendo que se adelante aunque entienden que en este momento las condiciones no están dadas para un anuncio de ese tipo. Aunque esperan que se pueda hacer para fines de junio.

La segunda etapa del Previaje estará enfocada en el plano internacional. Apuntará específicamente a los países limítrofes, que nuclean entre el 60% y el 70% de la cantidad total de viajeros que llegaban al país antes de la pandemia. A su vez, el plan siguiente estará dirigido a otros países que representan los principales mercados emisores para Argentina, como Estados Unidos y España.

Los buenos resultados evidenciados durante la primera etapa genera entusiasmo entre las autoridades de la cartera nacional y esta iniciativa se presenta como una buena oportunidad para que el sector turístico y las agencias de viajes logren reactivarse

Con respecto al plano internacional, es preciso recalcar que no tendrá el mismo carácter que el Previaje 2020, que se caracterizaba por reembolsarle al pasajero el 50% del monto abonado para ser utilizado en otro viaje, porque ese punto no es de interés para el turista extranjero. Es por eso que la intención es que exista algún tipo de descuento con Aerolíneas Argentinas, aunque desde MinTurDep aclararon que no están cerrados a trabajar ciertos destinos con otra compañía aéreas. a del Previaje estará enfocada en el plano internacional.