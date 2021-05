Oscar Juárez, director del operador mayorista, habló con Mensajero acerca del programa de preventa destinado a la comercialización de 35 hoteles del país vecino.

Con el claro objetivo de reafirmar su buena labor en el mercado hasta el momento, a partir de hoy, Principios Tour Operator dispone de un nuevo plan de preventa para vacacionar en Brasil en 2022.

En ese sentido, Oscar Juárez, director del mayorista especializado en Brasil, dialogó con Mensajero para contar de qué se trata el proyecto: “Será de enero a mayo inclusive. Apuntamos a que sea una preventa con prepago en principio hasta el 30 de junio, pero estoy negociando si se extiende por tres meses. La condición que establecí para los hoteles participantes es que tienen que otorgar una tarifa conveniente y reducida, atractiva para el cliente, porque el beneficio debe ser real respecto al precio”.

Por otra parte, el ejecutivo afirmó que “en caso de que haya algún tipo de extensión de la pandemia, el pasajero podrá modificar las fechas sin tener que pagar ningún tipo de diferencia en las tarifas”, aunque aclaró que “si un viajero hizo una compra para la baja temporada, y va a viajar en la alta porque reprograma, pagará la diferencia de tarifa por el cambio de temporada”.

“El dólar seguirá subiendo en Argentina. Hasta ahora, ningún hotel nos exigió tarifas no reembolsables. En el caso de que alguno lo solicite, lo vamos a aclarar. Pero por ahora no es así. Son precios especiales, creados exclusivamente para nosotros”, agregó Juárez.

Respecto a los acuerdos que firmó la compañía con alrededor de 27 laboratorios de Brasil, inclusive Jericoacoara, Morro de Sao Paulo y demás destinos, el director de Principios explicó que “los especialistas van a los hoteles, toman las muestras y en 24 o 48 horas como máximo ya están los resultados”. “Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso que haya implicado una grave afección. Hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento por el tipo de atención que brindamos”, sumó.

Al ser consultado sobre los incentivos, Juárez indicó que una de las novedades será que “todas las agencias que nos sigan por Instagram tendrán un 2% más de comisión sobre el paquete”.

Al momento de hablar sobre la hotelería y los destinos más interesantes de Brasil, el empresario remarcó que “el argentino suele buscar playas y se está enfocando mucho en lugares con naturaleza”. Al dar ejemplos puntuales, citó a Búzios: “Es un destino por el que se está consultando mucho y hay tarifas ‘ridículas’ de tan económicas que son. Sin embargo, su ocupación es pésima. Honestamente, creo que el hecho de estar cerca de Río de Janeiro lo afectó. Tiene 23 playas para recorrer, paseos, posadas en las que son súper cuidadosos y ni con esas virtudes pueden ser rentables”.

“Maceió es una ciudad pequeña, con un ritmo muy tranquilo y no hay ningún tipo de aglomeración. Sin embargo los resorts como Grand Oca, Pratagy Resort, se siguen vendiendo. Es el perfil más elegido en ese y otros destinos. De hecho, para el turismo nacional son muy beneficiosos”, afirmó Juárez.

En paralelo, el director del mayorista especializado en Brasil declaró que “todos los pasajeros que viajen a través de Aerolíneas Argentinas tendrán acceso al Salón VIP de Club Cóndor, aunque todo dependerá de los vuelos que opere la compañía y sobre todo el horario”.

Durante la entrevista, Juárez también aprovechó la ocasión para analizar el presente sanitario que atraviesa Brasil, que en términos estadísticos, “está mejor que Argentina”: “Todos los días actualizamos en nuestra cuenta de Instagram los casos reportados por el Ministerio de Salud y detallamos la situación epidemiológica que vive cada ciudad. Se me ocurrió empezar a hacer eso porque sentí que había una ‘mala prensa’ en el sentido de que nunca hablan de los números diarios. Hace varias semanas que está en caída y nadie lo dice. Hay que considerar que Brasil tiene casi 211 millones de habitantes, mientras que Argentina tiene 44 millones. Eso da la pauta de que hay que sacar la proporción de casos a partir de la cantidad de personas que residen en cada país. En conclusión, para llegar a los números que tenemos hoy en día acá, debería empeorar tres veces más su presente”.

Juárez, quien suele ser crítico con sólidos fundamentos cuando ve un mal accionar, declaró durante la charla que “el gobierno de Brasil fue pasivo”: “En ningún momento fue previsor y siempre estuvo en contra de las vacunas. Todo lo que está haciendo ahora es por la presión de la oposición y del país en sí, por el bien de todos”.

Por último, sobre el cierre de la nota, el ejecutivo también analizó el panorama que vive Argentina: “Me parece que se busca que la gente no viaje. Hay una cuestión política contra Brasil porque son polos opuestos, entonces no puede haber un buen vínculo entre ambos gobiernos. Por otro lado, no me cabe la menor duda de que detrás de la información de los contagios que se reportan a diario hay una bajada de línea para que no haya turismo. El manejo de los medios es siniestro, porque la intención es que la gente se asuste en vez de promover que se cuide o que tome conciencia de los cuidados y no ocurran aglomeraciones, por ejemplo. La idea es que solo se viaje a lo largo y a lo ancho de Argentina, sin pensar en miles de agencias que están agonizando. Si el pasajero viaja con una agencia y es consciente, estará protegido gracias a los protocolos y regresará sano. El ejemplo claro lo tenemos nosotros con nuestros clientes, porque viajar no contagia”.