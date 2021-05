Reino Unido avanza con el levantamiento de las restricciones y la ciudad lanzó un plan para atraer, en principio, turistas británicos.



“El trabajo comienza hoy para renovar y reavivar nuestra ciudad, y poner en marcha nuestra economía mientras Londres continúa reabriendo”, aseguró el alcalde Sadiq Khan.

En este sentido, se refirió en particular a atraer el turismo y la inversión necesaria para la reactivación.

En líneas generales, la campaña contará con una inyección de 6 millones de libras (8,4 millones de dólares) e irá acompañada de una serie de acciones en la vía pública e inauguración de arte en las calles con la participación de exponentes británicos como David Hockney y Yinka Ilori.

“Las calles del West End, la histórica zona de los teatros de Londres, también se transformarán en el marco de una iniciativa en que participan artistas de la Royal Academy”, detallaron.

Por lo que se conoció hasta el momento, a la par que Reino Unido confirma que avanza a la siguiente fase de desconfinamiento con reapertura de hoteles, restaurantes, museos, cines y teatros, apuntará a que los británicos tengan facilidades para utilizar los servicios turísticos londinenses.

