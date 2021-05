Aldo Elías, presidente de la CAT, dialogó con Mensajero sobre CITA y remarcó que es una oportunidad para reforzar que el turismo es una política de Estado.

“El empresariado tiene una participación absoluta en el congreso y en los paneles. De hecho, toda la parte vinculada a la coyuntura económica, al turismo que se viene, a la formación y al empleo está dirigida directamente por el sector privado”, explicó Aldo Elías sobre el rol que mantendrán las diferentes entidades durante el primer Congreso Internacional de Turismo Argentino (CITA) que se llevará a cabo del 12 al 14 de mayo (ver nota).

Al respecto, apuntó que cree que este evento va a ser un éxito, basándose en que tuvieron 2000 inscripciones en sólo 48 horas. “Es un caso muy parecido al ciclo Ampliar Destinos y es lo que nos animó a encarar esta propuesta. Hay una necesidad desde la cámara de potenciar todo este tipo de actividades, porque no nos podemos quedar quietos. Es útil para mantener la difusión y redescubrir la Argentina y empezar a entender que este es un país que tiene un millón de oportunidades en esta materia y que hay que aprovecharlas con herramientas que ayuden a viajar por el territorio nacional. Porque también es cierto que es muy difícil viajar por un país que es el segundo del mundo en presión impositiva y que todo sale más caro que moverse en el exterior”, analizó. Y en este sentido, remarcó que en ese punto es que reside el éxito del Previaje.

A su vez, puntualizó que dentro de la industria turística, Argentina está a la vanguardia, marcando tendencia. “De alguna manera, el interés de una gran cantidad de inscriptos del exterior demuestra que es un espacio atractivo“, reforzó.

Con respecto a los objetivos del evento, señaló que buscan mantener la presencia fuerte del sector y la voz alta para dejar en claro que no sólo están para pedir asistencias, sino que además buscan encontrarle una solución e ir formando a todos los actores para que este freno que está atravesando la actividad no se traduzca en un paro total y absoluto.

En paralelo, consideró que esperan dar una herramienta a los profesionales y al público en general para seguir construyendo la idea de que el turismo debe ser una política de Estado, que es una actividad económica de las más importantes que tiene el país y que fundamentalmente es un ámbito en el que se trabaja fuertemente en la inclusión y en el desarrollo de los puestos laborales.

De esta manera, subrayó la importancia de que Argentina sea referente de lo que se viene post-pandemia, y en integración regional y de cara a las nuevas preferencias de consumos. “Contamos con panelistas del exterior ya confirmados que van a poder brindar su visión desde lo que ocurre en esos destinos”, adelantó sobre el programa que ya puede verse en https://cita.org.ar/

Ejes orientadores

Al profundizar sobre los otros temas que serán centrales durante las tres jornadas de CITA, explicó que se está buscando que se dé espacio a un turismo inclusivo que permita básicamente la posibilidad de brindar un servicio a un sector de la sociedad que tiene limitaciones físicas, ya sea temporales o permanentes. “Lo primero que uno piensa es en una silla de ruedas o en alguien no vidente, pero una persona mayor con dificultades o una embarazada también tiene sus propias problemáticas. Es muy importante el desarrollo de espacios que puedan contemplar esta situación”, indicó. Además, consideró que esta propuesta tiene que sumar y no ser un negocio: “Cada empresario elige su público y entiendo que no se lo puede obligar. Pero sí tiene la obligación de informar si se brinda un servicio o no. Viajar se transformó en un aspiracional de vida y eso llevó a que mucha gente que antes no salía ahora empiece a moverse. Ese cambio facilitó que se trabaje en una accesibilidad que antes no era necesaria porque no circulaba un gran volumen de pasajeros con necesidades específicas”.

Otro de los ejes, será la perspectiva de género y en este punto destacó la participación de Ana Larrañaga, directora de Negocio Ferial IFEMA Madrid, donde se hace anualmente FITUR. “Esperamos que en ese conversatorio se pueda conocer como se encaró la perspectiva de género allá y ver qué es lo que se puede plantear en esos términos para mejorar”, confirmó Elías.